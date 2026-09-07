La verdadera emoción regresa a la Liga de Campeones por la puerta del estadio Santiago Bernabéu, cuando el Real Madrid se mida al Inter de Milán en un duelo de altos vuelos que encierra entre sus detalles muchos cálculos, ambiciones y recuerdos.

El conjunto blanco busca enviar un mensaje temprano a sus rivales y corregir su rumbo continental tras dos temporadas en las que no ofreció el nivel esperado, mientras que el Inter afronta el enfrentamiento con la ambición de recuperar su lugar entre los grandes de Europa e imponerse desde el principio en la nueva edición del torneo.

El Real Madrid espera que su arranque europeo sea diferente esta vez, sobre todo porque su objetivo no se limita a competir por el título, sino que consiste también en asegurar uno de los ocho primeros puestos de la fase de liga por primera vez, para evitar disputar el playoff clasificatorio a las eliminatorias.

Por su parte, el Inter de Milán llega a la capital española en busca de un comienzo sólido que refleje su ambición de recuperar su mejor versión continental, después de que el equipo lograra un inicio perfecto a nivel doméstico.

Mourinho frente a su pasado

El partido tiene un carácter especial para el técnico portugués José Mourinho, que regresa para enfrentarse al club que dirigió entre 2008 y 2010, al que llevó a conquistar el título de la Liga de Campeones, un logro que le abrió después las puertas del Real Madrid.

Mourinho se encuentra ante un rival al que no pudo enfrentarse durante su primera etapa con el Real Madrid, ya que su trayectoria en la Liga de Campeones se detuvo en semifinales durante sus tres temporadas con el conjunto blanco.

El técnico portugués abandonó el Real Madrid sin conquistar el título continental, antes de que el club lograra en los cinco años posteriores a su marcha cuatro títulos de la Liga de Campeones, convirtiéndose en el equipo más laureado en la historia del torneo.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"

El Real Madrid afronta el duelo europeo tras sufrir su primera derrota de la temporada ante el Real Betis, en un resultado que suscitó muchos interrogantes antes de la difícil prueba continental.

El conjunto blanco había dispuesto de claras ocasiones para adelantarse durante la primera parte, pero fracasó en traducir su dominio en goles, antes de recibir el golpe definitivo tras el descanso con un tanto a favor del equipo andaluz.

El Real Madrid intentó volver al partido y logró llegar a la portería de su rival, pero se topó con la anulación de un gol y, después, Kylian Mbappé falló un penalti en los últimos minutos, por lo que el equipo salió del partido sin puntos.

Por ello, el enfrentamiento ante el Inter parece la ocasión ideal para que el Real Madrid responda rápidamente, recupere la confianza y envíe un mensaje contundente a sus rivales en la Liga de Campeones.

Crisis en el centro del campo del Real Madrid

Mourinho afronta una verdadera crisis en el centro del campo del Real Madrid antes del duelo ante el Inter, en medio de las ausencias que reducen considerablemente sus opciones. El técnico portugués no ha dado indicaciones claras sobre la solución en la que se apoyará, aunque las ausencias se imponen con fuerza en sus elecciones.

Se perderán el partido Arda Güler, Bernardo Silva y Eduardo Camavinga por sanción, tras las expulsiones que sufrieron en la pasada edición de la Liga de Campeones, según informó el diario "Sport" español.

Tampoco estará disponible para el partido Aurélien Tchouaméni, pese a su regreso a los entrenamientos con el equipo, mientras que Thiago Pitarch también volvió al trabajo, pero su falta de participación en la pretemporada hace difícil que obtenga minutos relevantes ante el Inter.

Mourinho tendrá que buscar soluciones poco convencionales para suplir las ausencias en el centro del campo. Una de las opciones planteadas consiste en situar a Jude Bellingham en una posición más retrasada, mientras que el técnico portugués podría recurrir a Trent Alexander-Arnold para ocupar el puesto de centrocampista interior.

También sigue muy vigente la opción de recurrir a los jugadores de la academia, con la posibilidad de dar entrada a Jorge Cestero o al recién llegado Sergio Martínez. El joven centrocampista dejó una buena impresión en el último partido del Castilla ante el Juventud Torremolinos, que terminó con victoria del equipo, lo que podría convertirlo en una de las soluciones de emergencia a las que recurra Mourinho en este difícil enfrentamiento.

La lista de ausencias no se detiene aquí, ya que Rodrygo, Militão y Asensio no estarán entre las opciones disponibles, mientras que las dudas rodean la participación de Andriy Lunin por sufrir una gripe. Además, Ferland Mendy no ha marcado hasta ahora en la Liga de Campeones, lo que aumenta la dificultad de las opciones disponibles para el cuerpo técnico.

El Inter también sufre una crisis en las bandas

En el otro lado, el Inter de Milán afronta el partido con una moral muy alta, después de lograr un inicio perfecto en la Serie A bajo la dirección de su entrenador Cristian Chivu.

El equipo venció en sus tres primeros partidos de liga, antes de lograr una emocionante victoria sobre el Nápoles, en un partido en el que remontó una desventaja de dos goles para imponerse por un valioso 3-2.

Lautaro Martínez y Marcus Thuram marcaron los goles del Inter, antes de que el delantero argentino volviera a anotar su segundo tanto en el tiempo añadido, brindando a su equipo una emocionante remontada que elevó su moral antes del difícil viaje a Madrid.

El Inter de Milán no llega al partido con la plantilla al completo, ya que también sufre problemas en las posiciones de banda. Djed Spence padece dolencias físicas, lo que hace que no esté en las mejores condiciones posibles para disputar el enfrentamiento, mientras que las dudas también rodean la situación de Federico Dimarco.

Dimarco tuvo que abandonar el partido ante el Nápoles por un problema en su rodilla izquierda, y su situación de cara a participar ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu sigue sin resolverse.

Pese a estas ausencias, se espera que Chivu mantenga su habitual sistema 3-5-2, viéndose obligado a introducir algunos ajustes en ambos costados del campo.

Diouf podría tener la oportunidad de ocupar la banda derecha, mientras que Carlos Augusto parece la opción más clara para suplir a Dimarco en el costado izquierdo en caso de confirmarse la ausencia de este último.

En el centro del campo, Nicolò Barella y Hakan Çalhanoğlu serán los responsables de dar equilibrio y conectar las líneas, junto a Curtis Jones, en un intento de dotar al equipo de la capacidad de lidiar con la presión del Real Madrid y controlar el ritmo del partido.

En la línea de ataque, el Inter confía principalmente en la dupla formada por Lautaro Martínez y Marcus Thuram, que representa una de las principales fuentes de peligro para la defensa del Real Madrid.

La pareja posee una gran capacidad para aprovechar los espacios y desmarcarse a la espalda de los defensas, lo que convertirá su duelo con la defensa del conjunto blanco en una de las principales claves de la cumbre europea.

Alineación probable del Real Madrid: "Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bellingham, Brahim Díaz; Diomande, Vinicius y Mbappé".

Alineación probable del Inter de Milán: "Martínez; Diouf, Akanji, Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Barella, Çalhanoğlu, Curtis Jones; Lautaro Martínez y Marcus Thuram".