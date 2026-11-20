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El SC Heerenveen continuará su temporada en la Eredivisie el sábado por la noche (21:00) con una visita al FC Groningen. Antes del Derbi del Norte, Robin Veldman adelanta con cautela buenas noticias a Leeuwarder Courant y Omrop Fryslân. El técnico de Flevoland parece dispuesto a renovar su contrato, aunque necesita ciertas garantías del club.

«El club me ha dicho que está satisfecho con nuestra colaboración», comienza Veldman en declaraciones a Leeuwarder Courant. «Yo les he dicho que también lo estoy. Creo que eso va de la mano de los resultados y del buen ambiente dentro y alrededor del club. Pero también les he planteado cómo vamos a afrontar el próximo verano y el futuro a más largo plazo».

Veldman fue contratado por el Heerenveen en marzo de 2025, poco después de que el entrenador Robin van Persie optara por el Feyenoord. Veldman llevó al Heerenveen al noveno puesto aquella temporada. En la campaña anterior, el equipo frisón acabó octavo y actualmente ocupa una meritoria sexta posición. El contrato de Veldman se extiende hasta mediados de 2027, sin contar una opción de un año adicional.

El interés por prolongar la colaboración es mutuo, aunque todavía no hay nada cerrado. El entrenador quiere ciertas garantías de que el equipo también podrá rendir en los próximos años y ha hablado de ello con el director general Ferry de Haan y el responsable deportivo Johan Hansma.

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«El club ha sido muy sincero al respecto: el año pasado tuvimos pérdidas», cuenta Veldman. «Lo aceptamos porque hay capital en el campo. Al mismo tiempo, señalan que llegará un momento en que habrá que hacer efectivo ese capital».

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«Lo entiendo, pero mi pregunta es cómo se hará: ¿un traspaso en invierno, dos en verano y quizá otro el invierno siguiente? ¿O serán, por ejemplo, seis de una vez? Eso tendría bastante impacto en la construcción de un equipo y en la obtención de resultados».

«Son cosas de las que hablamos abierta y sinceramente. Porque el club tiene que tomar la decisión adecuada de cara al futuro, pero yo también». Veldman defiende asimismo a los miembros de su cuerpo técnico, cuyos contratos, al igual que el suyo, están próximos a vencer. «Los respaldo plenamente y le he dicho al club que primero debe hablar con ellos antes de seguir adelante conmigo».

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En Omrop Fryslân Veldman confirma que, en cualquier caso, las conversaciones con la directiva van por buen camino. «Estamos muy cerca de llegar a un acuerdo. Habrá más conversaciones, pero no es nada preocupante. La cosa va bien. Todavía no hay fumata blanca, porque aún no se ha encendido la estufa», aclara Veldman.

El Heerenveen no podrá contar con Hristiyan Petrov en el Euroborg. El búlgaro regresó lesionado del parón de selecciones. En el Groningen faltarán los sancionados Etienne Vaessen y Hans Hateboer, que vieron la tarjeta roja en la jornada anterior contra el AZ. Tampoco estará el entrenador Dick Lukkien. Acaba de recibir una nueva cadera.