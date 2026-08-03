El artífice de los logros de Cabo Verde pone rumbo a Marruecos

El club Renaissance de Berkane alcanzó un acuerdo definitivo con el entrenador portugués Pedro Leitão Brito, conocido como "Bubista", para asumir la dirección técnica del equipo durante la próxima etapa, en un paso que refleja la ambición del club por seguir compitiendo por los títulos locales y continentales, tras haber logrado incorporar a uno de los técnicos más destacados que han despuntado en el fútbol africano durante los últimos años.

Bubista decidió poner fin a su trayectoria con la selección de Cabo Verde, después de seis años al frente del cuerpo técnico de los "Tiburones Azules", durante los cuales logró hitos históricos que lo convirtieron en uno de los entrenadores más destacados del continente africano.

El técnico portugués condujo a la selección de Cabo Verde a clasificarse por primera vez en su historia a la fase final de la Copa del Mundo, además de lograr alcanzar los dieciseisavos de final del torneo mundial, junto con llevar a la selección a los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2024, en uno de los mejores periodos que ha vivido la selección tanto a nivel continental como internacional.

El sitio marroquí "Sport7" señaló que Bubista firmará un contrato que se extiende por dos temporadas con el Renaissance de Berkane, aclarando que el técnico portugués deseaba continuar su trabajo con la selección de Cabo Verde, pero la directiva del club de Berkane le exigió dedicación total a su nueva tarea y rechazó la idea de compaginar la dirección del club y la de la selección.

La fuente añadió que esta condición llevó a Bubista a poner fin a su recorrido con la selección de Cabo Verde, para iniciar su primera experiencia como entrenador con un club fuera del marco de la selección a la que estuvo ligado durante largos años.

Una reputación continental forjada por los éxitos

La elección del entrenador portugués por parte del Renaissance de Berkane llegó tras los notables éxitos que logró con la selección de Cabo Verde, donde se impuso como uno de los técnicos más destacados del continente africano, gracias a su estilo basado en la disciplina táctica, la sólida organización defensiva y la gran eficacia en el aprovechamiento de las ocasiones.

También logró construir una selección capaz de competir con los grandes del continente, lo que le otorgó una reputación distinguida y lo convirtió en objeto de interés de varios clubes, antes de que el Renaissance de Berkane consiguiera cerrar el acuerdo con él.

Bubista afrontará una experiencia completamente distinta a su trayectoria anterior, ya que pasará de dirigir selecciones al trabajo diario con clubes, lo que le impone nuevos desafíos, consistentes en gestionar el grupo de forma continua, lidiar con la presión de los partidos seguidos y competir en más de un torneo local y continental durante la temporada.

El técnico portugués estará obligado a mantener la identidad competitiva por la que se ha caracterizado el Renaissance de Berkane durante los últimos años, trabajando al mismo tiempo en desarrollar el estilo de juego del equipo de acuerdo con su filosofía técnica, sin alterar los elementos de estabilidad que distinguen a los "Caballeros del Este".

Bubista posee numerosas cualidades que podrían ayudarlo a triunfar en su nueva tarea, encabezadas por su larga experiencia en el fútbol africano y su capacidad para construir sistemas defensivos sólidos, además de su personalidad tranquila en el trato con los jugadores, factores que el Renaissance de Berkane espera que se reflejen positivamente en los resultados del equipo durante la próxima etapa.