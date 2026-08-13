El Arsenal vuelve a la mesa de negociaciones con el principal objetivo de Arteta

El Arsenal ha renovado sus intentos por cerrar el fichaje del defensa del Aston Villa Ezri Konsa, en un movimiento que confirma el deseo del entrenador Mikel Arteta de reforzar su línea defensiva antes del inicio de la nueva temporada.

La cadena británica «BBC» reveló que el club londinense mantuvo una nueva ronda de conversaciones durante los últimos días y mostró su disposición a mejorar su oferta inicial, que rondaba los 30 millones de libras esterlinas por el defensa internacional inglés.

A pesar de ello, la distancia entre ambas partes sigue siendo amplia, ya que el Aston Villa se aferra a su exigencia de 60 millones de libras esterlinas para desprenderse de su defensa y, por el momento, no muestra ninguna intención de aceptar una cantidad inferior.

Konsa, de 28 años y que aún se encuentra de vacaciones tras su participación en el Mundial, es el objetivo defensivo preferido de Arteta por su capacidad de jugar en más de una posición en la defensa.

El movimiento del Arsenal hacia la defensa llega tras completar la contratación de Bruno Guimarães procedente del Newcastle, ya que el campeón de la Premier League ha centrado por completo su atención en reforzar la línea defensiva.

En el mismo contexto, diversas fuentes confirmaron a BBC Sport que el Arsenal también mantuvo conversaciones exploratorias con el Tottenham sobre la posibilidad de incorporar a su capitán Cristian Romero, antes de que este último alcanzara un acuerdo con el Atlético de Madrid.

Konsa había disputado 48 partidos en todas las competiciones la temporada pasada con el Aston Villa y conquistó con él el título de la Europa League.