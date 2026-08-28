Julian Álvarez ha quedado prácticamente ante un único camino para salir del Atlético de Madrid este verano, después de que el club español cerrara definitivamente la puerta al traspaso de su delantero argentino al Barcelona, mientras que el Arsenal está atento a la situación del jugador durante los cinco últimos días del mercado de fichajes, en una operación cuyos obstáculos ya superan los límites del fútbol.

Según lo publicado por el diario español "Marca" citando fuentes internas del Atlético de Madrid, el club rechaza por completo vender a Álvarez al Barcelona, y su postura ha llegado hasta el punto de afirmar que "la posibilidad de venderlo al Barcelona es igual a cero", en un momento en el que el jugador continúa ausente de los entrenamientos por tercer día consecutivo, aferrado a su esperanza de fichar por el club catalán.

Joan Laporta había confirmado que el Barcelona seguiría intentando fichar a Álvarez hasta el final del mercado, pero la postura del Atlético se ha vuelto más firme, después de que el consejo de administración del club emitiera un comunicado respaldando la decisión de no vender al jugador al conjunto catalán, en medio del aumento de la tensión entre ambos clubes a causa del asunto.

Y con el camino cerrado ante el Barcelona, el Atlético sigue dispuesto a la idea de vender a Álvarez a un club extranjero por 150 millones de euros, especialmente después de que la continuidad del jugador en la capital española quedara en entredicho, tras el estado de tensión que se hizo evidente durante el enfrentamiento ante el Villarreal, cuando la afición del Atlético lanzó silbidos contra su estrella, antes de que el jugador se dirigiera en solitario al vestuario.

Y aquí aparece el Arsenal como el destino más realista, después de que el club inglés mostrara un fuerte interés en el delantero argentino, a quien atrae el proyecto deportivo del equipo, pero hay un obstáculo que no tiene relación con el terreno de juego que podría entorpecer la operación, consistente en los trámites de residencia y visados de los miembros de su familia en Gran Bretaña.

La familia de Álvarez vive con él en España, mientras que las leyes de inmigración británicas se han vuelto más estrictas tras la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, algo que podría hacer que el traspaso del jugador a Londres sea más complicado desde el punto de vista familiar, especialmente porque algunos permisos de residencia de los miembros de su familia caducaron tras su anterior etapa en Inglaterra.

No obstante, la situación de su esposa parece diferente, ya que la periodista Verónica Brunati aclaró que la esposa de Álvarez puede obtener la residencia en su condición de pareja a cargo de una persona con visado de trabajo, lo que le permite vivir con él de forma legal en el Reino Unido.

El Arsenal confía en su capacidad para gestionar el expediente de visados de la familia del jugador si acepta trasladarse al Emirates Stadium, pero el club no ha presentado hasta ahora una oferta oficial decisiva al Atlético de Madrid, pese a creer en la posibilidad de alcanzar un acuerdo antes del cierre del mercado de fichajes el 1 de septiembre.