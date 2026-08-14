El Arsenal ha incluido a uno de los jugadores destacados de la selección de Inglaterra en su lista corta de opciones para reforzar la defensa durante este verano.

Fuentes confirmaron a la cadena "ESPN" que el Arsenal ha añadido al jugador del Bayer Leverkusen Jarell Quansah a su lista corta de opciones, ya que el club londinense busca fichar a un defensa durante el mercado de fichajes de verano.

Las mismas fuentes aclararon que hasta ahora no se han producido conversaciones directas entre ambos clubes, aunque el club del norte de Londres ha explorado la posibilidad de cerrar un acuerdo a través de algunos intermediarios.

Las previsiones apuntan a que la directiva del Bayer Leverkusen se muestra reacia a vender a Quansah, después de que el club fichara al internacional inglés procedente del Liverpool el pasado verano, en una operación que ascendió a 30 millones de libras esterlinas, el equivalente a 40,6 millones de dólares.

Por el momento no está claro cuál sería la cantidad que el Arsenal estaría dispuesto a ofrecer, aunque la diferencia en la valoración económica podría suponer un obstáculo, el mismo escenario al que se enfrentó el Arsenal en sus intentos por incorporar al defensa del Aston Villa Ezri Konsa.

El Aston Villa valora a su jugador Konsa en unos 60 millones de libras esterlinas, mientras que el Arsenal había indicado con anterioridad que estaba dispuesto a presentar una oferta cercana a solo la mitad de esa cantidad.

Las fuentes informaron a la cadena ESPN de que se espera que el Arsenal intensifique su interés por incorporar a Konsa, pero está por ver si es posible llegar a una solución intermedia, ya que el sondeo sobre la posibilidad de fichar a Quansah representa una búsqueda real del club de opciones alternativas.

Cabe señalar que Quansah y Konsa formaron parte de la lista de la selección de Inglaterra bajo la dirección del entrenador Thomas Tuchel, que logró alcanzar el tercer puesto en la Copa del Mundo de este verano.

Ambos jugadores se caracterizan por su flexibilidad táctica y su capacidad para jugar tanto en la posición de lateral derecho como de central, teniendo en cuenta que Quansah disputó 44 partidos durante su primera temporada con la camiseta del Bayer Leverkusen.