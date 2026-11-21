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El Arsenal se dejó puntos en la lucha por el título de la Premier League. El líder londinense empezó bien ante el Newcastle United, pero acabó dando por bueno el empate 2-2 en St. James' Park.

Los visitantes salieron con intensidad y lamentaron que Noni Madueke estrellara un balón en el poste a los seis minutos. El Arsenal fue a más y Bruno Guimarães, abucheado por su pasado en el Newcastle, disparó apenas desviado.

El 0-1 llegó en el minuto 33. Kai Havertz filtró un pase inteligente y Eberechi Eze marcó a corta distancia. Madueke tuvo dos ocasiones para hacer el 0-2 en el tramo final de una primera parte dominada por el Arsenal, pero falló en ambas.

El técnico del Newcastle, Matthias Jaissle, intervino al descanso e hizo tres cambios. Entre los que entraron estuvo Anthony Elanga, mientras que Sean Steur fue uno de los jugadores del equipo local que se quedó en el vestuario.

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Las Urracas se metieron de nuevo en el partido tras el descanso e incluso borraron la desventaja. Martin Ødegaard perdió el balón de forma torpe y, poco después, Harvey Barnes firmó el 1-1 con un disparo ante el que David Raya nada pudo hacer.

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El Newcastle olió sangre y, tras una jugada embarullada en el área, el 2-1 llegó incluso a aparecer en el marcador. Malick Thiaw marcó a corta distancia y St. James' Park estalló. Hubo una revisión del VAR, pero el gol acabó siendo anulado.

El Arsenal sufrió otro contratiempo cuando el guardameta David Raya tuvo que retirarse lesionado. Mikel Arteta, frustrado en la banda, decidió dar entrada a Christos Tzolis y Myles Lewis-Skelly en lugar de Bruno y Eze.

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El Arsenal pareció rehacerse y Madueke anotó el 2-2 tras un rápido contragolpe. El líder apretó en el tramo final, pero no llegó el gol de la victoria.

El vigente campeón aventaja en seis puntos al Manchester City, que empató 1-1 ante el Fulham. La próxima semana, el Arsenal recibirá al equipo de Enzo Maresca.