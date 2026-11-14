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El club saudí Al-Nassr ha decidido prescindir de su estrella senegalesa Sadio Mané de las filas del equipo tras el final de la presente temporada, pese a las destacadas actuaciones que ha ofrecido con el conjunto durante los últimos años.

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El contrato de Mané con el Al Nassr finaliza al término de la presente temporada, lo que le permite firmar por cualquier equipo durante el próximo mercado de invierno y, posteriormente, incorporarse a sus filas de forma gratuita el verano siguiente.

El periodista saudí Falah Al Qahtani reveló una sorpresa estruendosa, al asegurar que el Al Nassr no desea renovar el contrato de la estrella senegalesa tras su conclusión.

Al Qahtani explicó, en un tuit a través de su cuenta personal en "X", que el agente de Mané hizo grandes concesiones para prolongar su vínculo una temporada adicional, que llegaron hasta renunciar al 60% de su salario actual, si bien el club saudí rechazó esta posibilidad.

Mané se incorporó al Al Nassr en el verano de 2023, procedente del Bayern Múnich alemán, para imponerse como un elemento fundamental en las filas del equipo saudí desde entonces.

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A lo largo de casi tres temporadas y media, la estrella senegalesa disputó 144 partidos con el equipo de la capital, en los que logró marcar 54 goles, además de ofrecer 43 asistencias.

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A nivel colectivo, el mayor logro de Sadio Mané con el Al Nassr fue la conquista del título de la Liga Roshn saudí la pasada temporada, tras siete años de ausencia, además de ganar la Copa del Rey Salmán de Clubes Campeones Árabes en el verano de 2023.

En caso de su salida, Mané podría seguir los pasos del dúo portugués formado por Cristiano Ronaldo y João Félix, especialmente a la luz de algunos informes que aseguran que su etapa con el Al Nassr podría finalizar al término de la presente temporada.

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El contrato de Ronaldo con el Al Nassr finaliza al término de la presente temporada, y numerosos informes apuntan a que anunciará su retirada internacional tras su conclusión, especialmente si logra su objetivo supremo de alcanzar el gol número 1.000 en su carrera futbolística.

El "Misil de Madeira" ha marcado 985 goles hasta el momento en su carrera futbolística, lo que significa que necesita solo 15 goles para convertirse en el primer jugador de la historia en alcanzar los 1.000 goles.

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Por su parte, el contrato de João Félix con el Al Nassr finaliza al término de la presente temporada, lo que le permite firmar con cualquier equipo durante el próximo mercado de invierno e incorporarse a sus filas de forma gratuita el verano siguiente.

Sin embargo, el club saudí podría tener la solución, ya que el contrato incluye una cláusula que le permite prolongar el vínculo durante dos temporadas adicionales, sin necesidad de contar con el jugador portugués, aunque estaría obligado a abonar 20 millones de euros al Chelsea, además de elevar el salario de Félix de 10 a 12,5 millones de euros anuales.

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Según reveló "Kooora" con anterioridad, la directiva del Al Nassr, presidida por Ahmed Al Sultan, corre contra el reloj para iniciar los procedimientos legales con el objetivo de activar la cláusula de prórroga unilateral en el contrato de la estrella portuguesa hasta el verano de 2029, y cerrar por completo el camino a los intentos de su agente, Jorge Mendes, de traspasarlo al Barcelona.

Este movimiento contundente por parte del equipo directivo del Al Nassr llegó tras la llegada de noticias confirmadas sobre el renovado interés del Barcelona en incorporar al jugador, pues Mendes planeaba aprovechar la finalización del periodo obligatorio del contrato de Félix al término de la presente temporada (verano de 2027), para traspasarlo al equipo catalán mediante una operación gratuita o por una cantidad simbólica.

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Las fuentes apuntan a que la directiva del Al Nassr intenta actualmente resolver algunas crisis financieras, y posteriormente comunicará a la Liga Profesional Saudí su disposición a ofrecer las garantías financieras necesarias para la operación de Félix antes de que llegue la fecha límite el próximo mes de mayo.