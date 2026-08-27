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Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

El Al-Hilal prepara una sorpresa mayúscula para el Al-Ahli en el clásico

Al Hilal vs Al Ahli
Al Hilal
Al Ahli
1ª División
S. Inzaghi
O. Watkins
Arabia Saudí
Italia
Inglaterra

Cumbre esperada en la Roshn League

Un informe periodístico reveló este jueves que el Al Hilal prepara una sorpresa mayúscula para su rival, el Al Ahli, en el encuentro que los enfrentará el próximo martes en el estadio Kingdom Arena de Riad, dentro de las competiciones de la Liga Roshn saudí.

La Liga Profesional Saudí había modificado el orden de los dos próximos partidos del Al Hilal en la competición, debido a la preparación del Al Ahli para disputar el encuentro ante el Auckland en la jornada inaugural de la Copa Intercontinental de Clubes el pasado miércoles, de modo que "El Líder" jugará el partido de la cuarta jornada frente al Al Khaleej el próximo viernes, y luego se medirá al "Elegante" (tercera jornada) el 1 de septiembre próximo.

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Según el periódico saudí "Arriyadiyah", el italiano Simone Inzaghi, entrenador del Al Hilal, decidió establecer un programa especial para el inglés Ollie Watkins, con el objetivo de ponerlo a punto antes del clásico frente al Al Ahli.

El periódico afirmó que Watkins (30 años) llegará en un avión privado a Riad en la noche de mañana viernes, como preparativo para su entrada en la lista del club de la capital.

1ª División
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

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Informes periodísticos señalaron el pasado miércoles que el Al Hilal saudí cerró el fichaje de la estrella del Aston Villa, Ollie Watkins, durante el actual mercado de fichajes de verano.

Fabrizio Romano, experto en fichajes, escribió a través de su cuenta en "X":  "Última hora: El Al Hilal ha alcanzado ahora un acuerdo sobre todos los detalles de la operación para fichar a Ollie Watkins, here we go".

Y añadió: "Detalles exclusivos: El Aston Villa ha aceptado ahora la última oferta por valor de 58,4 millones de euros más 2 millones de euros en variables por el delantero inglés. Luz verde del Aston Villa y el jugador viajará a Arabia Saudí esta semana".

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