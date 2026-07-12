El Al-Hilal ha recibido dos ofertas oficiales por Malcom

El futuro de Filipe Malcom en el Al-Hilal se juega ahora: varios clubes extranjeros lo quieren y el club estudia cambios en su plantilla de extranjeros para la próxima temporada bajo Simone Inzaghi.

Según el diario saudí «Al-Sharq Al-Awsat», el club ha recibido dos ofertas oficiales: una del Fenerbache turco y otra del Al-Sadd qatarí.

La directiva, en coordinación con el cuerpo técnico, analiza su futuro: le resta un año de contrato, por lo que la decisión es inminente.

Malcom, de 29 años, ha sido clave en el Al-Hilal durante tres temporadas, con 138 partidos, 46 goles y 41 asistencias, y ha ayudado a ganar cinco títulos: la Liga Profesional de Arabia Saudí, dos Supercopas y dos Copas del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas.

En tres temporadas disputó 138 partidos, marcó 46 goles y dio 41 asistencias, consolidándose como pieza clave en ataque.

Su compatriota Marcos Leonardo, por su parte, está a punto de fichar por el Ajax.

La directiva azulgrana prepara más cambios en la plantilla extranjera de cara a la próxima temporada y a la visión del técnico italiano Simone Inzaghi.