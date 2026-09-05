El Liverpool anunció la salida de su director deportivo, el escocés Richard Hughes, de su cargo, tras cerca de dos años desde que asumiera la responsabilidad, en medio de especulaciones prácticamente confirmadas sobre su llegada al mismo puesto en el Al-Hilal saudí durante el próximo periodo.

El Liverpool publicó un comunicado a través de su página oficial, en el que confirmó que Hughes dimitió de su cargo como director deportivo del club para afrontar un nuevo reto, señalando que en la actualidad trabaja en la elección de la persona que le sucederá en el próximo periodo.

Aunque el club inglés no reveló la identidad de este reto, informaciones periodísticas anteriores confirmaron que Hughes será el nuevo director deportivo del Al-Hilal en cuanto finalice el periodo de fichajes de verano, que ya concluyó el pasado martes.

El club saudí allanó el camino a Hughes al llegar a un acuerdo con los miembros de su equipo de trabajo, encabezados por el inglés Simon Francis, que asumió la responsabilidad de gestionar las operaciones del "Líder" en el actual mercado de verano.

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Hughes dijo en un mensaje de despedida publicado por el club inglés: "Ante todo, me gustaría reiterar lo que dije a mi llegada. Ha sido un gran orgullo para mí tener esta oportunidad de servir a esta institución magnífica y única, algo por lo que siempre estaré agradecido".

Y añadió: "Mi agradecimiento se extiende también a la dirección y a los propietarios por su apoyo y liderazgo, y a los empleados del club en todos los niveles, que aportan tanto para que el Liverpool sea lo que es hoy, y a los jugadores, que realizan una enorme contribución".

Y concluyó: "Asimismo, a la afición, que apoya al equipo en gran número siempre y dondequiera que se disputen los partidos. Siempre seguiré al club y lo apoyaré con gran cariño, y deseo a todos los implicados mucha suerte y éxito en esta temporada y más allá".

Richard Hughes asumió el cargo de director deportivo del Liverpool desde junio de 2024, después de ocupar el mismo puesto en el Bournemouth.

Durante su etapa, el Liverpool logró conquistar el título de la Premier League por segunda vez en su historia, y el vigésimo de forma general, además de clasificarse para la Liga de Campeones de Europa en estas dos temporadas.