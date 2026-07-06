El Ajax vende a Sean Steur por una cantidad astronómica

Según el Algemeen Dagblad, Sean Steur fichará por el Newcastle United. El Ajax ya aceptó un traspaso que, con bonificaciones, alcanzaría los 27 millones de euros.

El centrocampista de 18 años ya alcanzó un principio de acuerdo con el club de la Premier League y firmará un contrato de cinco temporadas, hasta mediados de 2031.

En los próximos días viajará a Inglaterra para someterse a las pruebas médicas y ultimar detalles.

La operación sorprende, pues se esperaba que Steur siguiera en el Ajax. A principios de año había acordado una prórroga con el entonces director técnico, Alex Kroes.

Sin embargo, el talentoso centrocampista prefirió esperar a conocer los planes deportivos del nuevo director técnico, Jordi Cruijff. Las conversaciones posteriores no llegaron a una renovación definitiva en Ámsterdam.

La situación atrajo a varios clubes que, en las últimas semanas, intentaron ficharlo. El alto precio de traspaso frenó a muchos, pero el Newcastle United estuvo dispuesto a llegar lejos para cerrar el acuerdo.

Steur lleva diez años en la cantera del Ajax y la temporada pasada debutó con el primer equipo a las órdenes del interino Fred Grim. Jugó 20 partidos de Eredivisie y marcó un gol, en el «Klassieker» contra el Feyenoord.