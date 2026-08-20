¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1080727831.jpgLaPresse
Bart DHanis

Traducido por

El Ajax se retira definitivamente de la lucha por Noa Lang, que firmará en otro lugar

El Ajax ya no está en la carrera por Noa Lang. El club de Ámsterdam se ha retirado definitivamente, según informa el periodista italiano Gianluca Di Marzio.

Lang parece dispuesto a salir del Nápoles este verano. El atacante neerlandés ya fue cedido el último medio año al Galatasaray, que volvió a mostrar interés.

Sin embargo, el club turco está valorando primero otras opciones en estos momentos, por lo que Lang parece encaminado a marcharse al Atalanta, también interesado.

El club de Bérgamo es, según Di Marzio, el mejor posicionado para hacerse con el jugador de la selección de Países Bajos. Anteriormente ya había escrito que el Atalanta había pedido información para obtener su cesión desde el Nápoles.

Lang fue mencionado en el Ajax como posible sustituto de Mika Godts. El belga se marchó la semana pasada al Paris Saint-Germain por algo más de cincuenta millones de euros.

Por ello, el Ajax no tiene un extremo izquierdo puro en la plantilla. El entrenador Míchel Sanchez ha jugado en los últimos partidos siempre con los centrocampistas Abdellah Ouazane y Oscar Gloukh en esa posición.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google