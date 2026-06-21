El Ajax se queda sin él: el delantero portugués prefiere Lisboa a Ámsterdam

El Sporting de Portugal retendrá a Martim Ribeiro. El delantero de 16 años, que interesaba al Ajax, se queda en su país.

Ajax Showtime y A Bola informaron del interés del conjunto de Ámsterdam en este gran talento ofensivo, que la temporada pasada marcó 11 goles en 26 partidos con el Sporting Sub-17.

El jugador ha firmado su primer contrato profesional con los leones. «Un sueño hecho realidad», publicó en Instagram. «Con gran orgullo firmo mi primer contrato profesional con el Sporting Clube de Portugal».

«Gracias a mi familia por su apoyo incondicional y por hacer posible este momento. También doy las gracias al club y a todos los que han formado parte de este viaje. Ahora es el momento de darlo todo por esta camiseta», afirma Ribeiro.

Es el hermano menor de Rodrigo Ribeiro, quien este verano fichó por el FC Augsburg por cinco millones de euros tras brillar en el Sporting.

«Espero seguir sus pasos e incluso llegar a ser mejor», explica Martim Ribeiro. «Mi mayor sueño es ganar la Liga de Campeones con el Sporting».

El Ajax, que recientemente falló en fichar a Bailey Rice, quien prefirió quedarse en el Rangers FC pese a su oferta, podría reforzar su defensa con Caio Henrique, del AS Mónaco.