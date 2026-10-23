El Ajax no quiere fichar a Zinchenko: «Prefieren mucho más...»

El Ajax no tiene intención de ofrecer un nuevo contrato a Oleksandr Zinchenko, según se desprende de las palabras de Lentin Goodijk, periodista de Voetbal International que sigue la actualidad del club.

El martes por la mañana se conoció que Zinchenko entrenará durante un tiempo con el Ajax para trabajar en la fase final de su recuperación.

El ucraniano sufrió una lesión del ligamento cruzado la temporada pasada, en su segundo partido con el club de Ámsterdam. Desde entonces no ha vuelto a jugar con el Ajax.

Ahora ha regresado a De Toekomst, pero el Ajax no tiene previsto ofrecer un contrato al jugador de 29 años. El club considera que ya cuenta con suficientes laterales izquierdos en la plantilla.

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Para esa posición, el Ajax ya tiene como opciones a Caio Henrique, Owen Wijndal, Jofre Torrents y, eventualmente, Youri Baas. Zinchenko no encaja en esos planes. Según Goodijk, el Ajax tampoco dispone de mucho margen económico en invierno.

Con el margen del que sí dispone, el Ajax quiere reforzar otras posiciones. «Prefieren fichar a un delantero centro o a un extremo. Al Ajax le falta ahora mismo profundidad en ataque», concluye.