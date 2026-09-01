Ajax y AS Monaco han llegado a un acuerdo por la cesión de Thilo Kehrer. Según Algemeen Dagblad y De Telegraaf, el internacional alemán en 28 ocasiones volará este mismo martes a Ámsterdam para cerrar su fichaje por el Ajax.

El interés del Ajax por Kehrer salió a la luz este martes y desde entonces los acontecimientos se han acelerado. El club de Ámsterdam parece ahora en disposición de incorporar a corto plazo al experimentado defensa a su plantilla.

Kehrer llega cedido por el Monaco por una temporada. En el acuerdo entre ambos clubes no se ha incluido una opción de compra, por lo que el defensa regresará en principio a Francia al término de la temporada.

Se espera que el alemán llegue a Ámsterdam ya este martes por la tarde. Allí ultimará los detalles de su traspaso y posteriormente se someterá al reconocimiento médico en el Johan Cruijff ArenA.

Con Kehrer, el Ajax incorpora la experiencia deseada para el centro de la defensa. El entrenador Míchel Sanchez quería reforzar aún esa posición de su plantilla con un jugador que aportara la experiencia necesaria.

Un nuevo extremo izquierdo es ahora la principal prioridad pendiente para el Ajax. El director deportivo Jordi Cruijff parece estar cerca de incorporar para esa posición a Simon Adingra, del Sunderland, y al joven Leo Salazar Hinojosa, del Espanyol.