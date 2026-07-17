El Consejo de Administración del Club Al-Hilal, liderado por el príncipe Nawaf bin Saad, ha autorizado la venta del resto del contrato del delantero brasileño Marcos Leonardo al Ajax de Ámsterdam.

En un comunicado oficial emitido este viernes, el Consejo de Administración le agradeció su aportación y le deseó éxito en su nueva etapa.

Con la camiseta del Al-Hilal marcó 48 goles, ganó la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas y disputó el Mundial de Clubes 2025.

La directiva atendió la recomendación técnica del entrenador italiano Simone Inzaghi, quien comunicó que no contaría con el jugador para la próxima temporada.