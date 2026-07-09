El Ajax, el Feyenoord y el PSV se quedan sin Emmanuel Fejokwu

Emmanuel Fejokwu, defensa de 16 años, llega al Club Brugge procedente del West Ham United y firma por tres años.

Nacido en los Países Bajos, se trasladó de niño a Inglaterra, donde se formó en el West Ham.

A la espera de la aprobación administrativa de la FIFA, se unirá al Club NXT de la segunda división belga.

A principios de año se le vinculó con Ajax, Feyenoord y PSV, que finalmente no lograron ficharlo.

También despertó interés en el extranjero: Borussia Dortmund, Eintracht Fráncfort, Bayer Leverkusen, RB Salzburgo, Inter, RSC Anderlecht, LOSC Lille y AS Mónaco lo siguieron.

La temporada pasada jugó algunos minutos con el West Ham Sub-18 y ha disputado partidos internacionales juveniles con Inglaterra y los Países Bajos.

En el Club Brugge se reencontrará con los neerlandeses Bjorn Meijer y Ludovit Reis.