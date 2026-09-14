Dies Janse va a renovar su contrato con el Ajax, según informa Mike Verweij, de De Telegraaf. El defensa central firmará hasta mediados de 2030 y mejorará de forma considerable su actual contrato.

La pasada temporada, Janse fue cedido por el Ajax al FC Groningen. En el norte del país dejó muy buenas sensaciones, lo que hizo que el verano pasado hubiera interés por él desde Bélgica.

Según se informa, el Club Brujas intentó sacar al zurdo del Ajax, pero Jordi Cruijff no quiso colaborar en absoluto con su salida.

El director técnico lo ve como el futuro defensa central del Ajax, aunque hasta ahora Janse ha tenido que conformarse esta temporada con un papel de suplente.

El zaguero de veinte años tiene por delante esta temporada a Youri Baas y Daley Blind en el perfil izquierdo del centro de la defensa. Eso sí, pudo disputar los noventa minutos en el partido contra el Telstar (victoria por 0-4).

El futbolista, nacido en Zelanda, fue fichado por el Ajax en 2020 por treinta mil euros procedente de la cantera del Sparta. Desde entonces ha jugado nueve veces con el primer equipo.