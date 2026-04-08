El Ajax anuncia una colaboración con un club europeo

El Ajax colaborará con el LASK Linz austriaco, según ha anunciado el club a través de sus canales oficiales. La colaboración se centra principalmente en el desarrollo y la detección de jugadores con talento.

El club de Ámsterdam destaca que esta alianza beneficiará a ambas partes: «Este acuerdo fortalece nuestra red internacional de fútbol».

«A su vez, el LASK tendrá acceso a la experiencia y la metodología futbolística del Ajax. Además, trabajará con el Ajax para desarrollar vías de promoción más sólidas para los jugadores», reza el comunicado.

Además, la alianza permitirá aprender mutuamente fuera del campo. «La colaboración facilita el intercambio de ideas y experiencias en el ámbito comercial».

Marijn Beuker, director de fútbol del Ajax, destaca: «El LASK es un socio comprometido con el crecimiento, la innovación y el desarrollo de jugadores y cuerpo técnico».

El director general del LASK, Siegmund Gruber, añade: «Esta colaboración es un hito para nuestro club, ya que nos permite acceder a un intenso intercambio de conocimientos en todas las áreas clave del fútbol».

«Trabajar con un club que une una rica historia y experiencia global en la formación de jugadores es un honor y una gran oportunidad de crecimiento. Estoy convencido de que el intercambio de conocimientos nos beneficiará».