El Ajax anuncia por sorpresa una gran noticia sobre Menno Geelen

Menno Geelen dejará el Ajax el 1 de abril de 2027, según anunció el club de Ámsterdam este viernes. La decisión se tomó tras conversaciones con el Consejo de Supervisión (RvC). El director general está vinculado al Ajax desde 2010 y anteriormente fue director comercial.

El Consejo de Supervisión del Ajax recurrirá a una empresa externa para encontrar un sustituto para Geelen. La directiva confía en que haya un nuevo director general al frente del club en el Johan Cruyff Arena antes del 1 de abril del próximo año.

«Trabajar para el Ajax siempre ha sido un honor. Después de más de dieciséis años, ha llegado el momento de dar el siguiente paso. Estoy agradecido por las funciones que he podido desempeñar aquí. El Consejo de Supervisión y yo comenzamos a hablar con antelación sobre el vencimiento de mi contrato y el futuro. Fueron buenas conversaciones, en las que finalmente tomamos esta decisión. Al anunciarla ahora, habrá tiempo para encontrar un sustituto», explica Geelen en la web del club.

«He aprendido mucho aquí y, durante todos estos años, hemos logrado muchas cosas juntos en el Ajax», afirma el orgulloso directivo. «Tengo muchísimos buenos recuerdos y, por supuesto, también ha habido acontecimientos menos agradables. Pero ahora lo más importante para mí es que esta temporada traiga éxitos deportivos y que el club pueda seguir avanzando. En cualquier caso, durante los próximos meses seguiré haciendo todo lo posible para contribuir a ello».

«Menno ha hecho mucho por el club», afirma el presidente Lesley Bamberger en nombre del Consejo de Supervisión. «Ayudó a guiar al club en momentos difíciles cuando se le pidió que asumiera el cargo de director general. Además, siempre ha sido leal al Ajax».

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«A nosotros, como Consejo de Supervisión, nos corresponde encontrar un buen sustituto que encaje con el desarrollo futuro del club. Hemos acordado con Menno que colaborará con nosotros para garantizar un traspaso de funciones cuidadoso, de modo que el nuevo director general pueda seguir trabajando junto con los demás miembros de la directiva por un futuro sostenible y exitoso para el club», concluye Bamberger en la web del Ajax.