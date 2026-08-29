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El Ainaoui se acerca a la Bundesliga

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¿Se cerrará el fichaje?

El internacional marroquí Nayef Aguerd está cerca de abandonar la Roma durante el actual periodo de fichajes de verano, ante los movimientos del club alemán Leipzig para hacerse con sus servicios.

Según la cadena "Sky Sport", el Leipzig se acerca a cerrar el fichaje de Aguerd, en un momento en el que el jugador continúa atrayendo el interés de otros clubes europeos, después de haberse convertido en uno de los nombres más solicitados del mercado de fichajes veraniego.

El nombre del internacional marroquí ya había sido vinculado con varios clubes ingleses, entre ellos el Crystal Palace, el Manchester United y el Liverpool, que mostraron interés en contar con sus servicios, antes de que el Leipzig entrara con fuerza en la puja por su contratación.

Aguerd, de 24 años, tiene contrato con la Roma hasta el verano de 2030, tras incorporarse al club italiano en el verano de 2025 procedente del Lens francés, en una operación cuyo importe superó los 23 millones de euros.

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