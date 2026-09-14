El agente de Daniel Maldini: "Cometió una ligereza, pero hay ca**adas y ca**adas. Siempre se busca el titular con él"

El Cagliari Calcio ha comunicado en una nota que "el futbolistaDaniel Maldini, a raíz de las informaciones aparecidas en la prensa en las últimas horas, ha sido sometido a controles toxicológicos. Todas las pruebas realizadas han dado resultado negativo". El futbolista, según ha informado el club rossoblù, estará regularmente presente con el grupo esta tarde en la reanudación de los entrenamientos de cara a los próximos compromisos del equipo. El delantero, en la madrugada del domingo, se vio involucrado en un accidente de tráfico en Milán mientras conducía su coche y dio positivo en el alcoholímetro: a Maldini le retiraron el carné de conducir. Había resultado herido de forma leve y había regresado a su domicilio después de ser examinado en el Fatebenefratelli de Milán.





El agente de Daniel Maldini habló para el sitio web de Gianluca Di Marzio, defendiendo a su representado de las acusaciones: "Nadie pone en duda que haya cometido una ligereza, pero hay ca**adas y ca**adas. Hay que tener cuidado con lo que se escribe, con los titulares que se hacen. Hace falta ser más atentos y respetuosos. Siempre se busca la noticia de impacto a nivel mediático para ponerlo en dificultad. Daniel es uno de los pocos talentos de verdad que tenemos".