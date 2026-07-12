El acuerdo está cerrado... Leonardo está a punto de dejar el Al-Hilal

El delantero brasileño del Al-Hilal saudí, Marcos Leonardo, está a punto de fichar por el Ajax holandés este verano.

Su salida se produce tras una etapa complicada, en la que no contó con la oportunidad de juego esperada desde su llegada al Al-Hilal.

El periodista italiano Fabrizio Romano confirmó que ambos clubes alcanzaron un acuerdo preliminar y que la operación está en su fase final.

El acuerdo entre clubes es de 17,5 millones de euros, y ya hay entendimiento verbal sobre las condiciones personales del jugador, a la espera de los trámites finales.

Los abogados de ambos clubes ya revisan la documentación y el jugador ha recibido permiso para someterse al reconocimiento médico previo a la firma.

Llegó al Al-Hilal con grandes expectativas, pero la competencia por un lugar en el once titular limitó sus oportunidades.

La llegada del italiano Simone Inzaghi agravó su situación, pues dejó de contar con él, lo que le empujó a buscar una salida.

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El traspaso se anunciará tras los reconocimientos médicos y la firma de contratos, y el jugador iniciará una nueva etapa lejos de su breve paso por el Al-Hilal.