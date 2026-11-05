Egipto decide destituir a Hossam Hassan

Los días de Hossam Hassan al frente del cuerpo técnico de la selección de Egipto están contados, después de que un informe periodístico revelara que los responsables de la federación de fútbol han decidido su destitución junto a su hermano Ibrahim Hassan, con la tendencia a recurrir a un director técnico egipcio para sucederlo en la próxima etapa.

El diario "Al-Masry Al-Youm", en un informe exclusivo publicado el jueves, señaló que los responsables de la Federación Egipcia de Fútbol, presidida por Hani Abu Rida, han decidido la salida de los gemelos del banquillo de la selección nacional, debido a las crisis surgidas durante el último período.

Según el informe, los dos partidos ante Malaui en la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027 serán los últimos del actual cuerpo técnico, mientras que Tarek Soliman asumirá la dirección técnica desde el terreno de juego durante ambos enfrentamientos, debido a la sanción de 3 partidos impuesta a Hossam Hassan por parte de la FIFA.

Hossam El Badry y Ali Maher, los principales candidatos

La lista de candidatos para suceder a Hossam Hassan trae una sorpresa, ya que la federación de fútbol se inclina por elegir a un director técnico egipcio, con los nombres de Hossam El Badry y Ali Maher destacando entre los principales candidatos para asumir la responsabilidad.

La elección definitiva aún no se ha cerrado, en medio de voces dentro de la federación que reclaman la contratación de un director técnico extranjero, y el asunto se resolverá tras el anuncio de la salida del actual cuerpo técnico y la disputa de los dos enfrentamientos ante Malaui.

El informe indicó que el anuncio oficial de la decisión se esperaba durante las próximas horas, en medio de propuestas para aplazarlo hasta después del final de la agenda internacional de noviembre, con el fin de evitar afectar la preparación de la selección para los dos partidos.

Las crisis fuera del campo aumentan la presión sobre Hossam Hassan

Estos acontecimientos llegan en un momento en el que Hossam Hassan afronta una amplia polémica a causa de su crisis familiar con su exesposa, que se extendió a los medios de comunicación y que ha vivido movimientos legales y decisiones del Consejo Supremo para la Regulación de los Medios de prohibir a ambas partes aparecer en los medios para hablar de asuntos personales.

Asimismo, algunas declaraciones del director técnico sobre los jugadores de la selección, durante el último período, provocaron críticas dentro del entorno deportivo, coincidiendo con reclamos de su salida, entre los que destacó el de Mahmoud Abdel Razek "Shikabala", exestrella del Zamalek, pidiéndole que presentara su dimisión.

Fecha de los dos partidos entre Egipto y Malaui

La selección de Egipto se prepara para disputar los dos enfrentamientos ante Malaui en el marco de las jornadas tercera y cuarta de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

El partido de ida se celebrará el 13 de noviembre en el estadio Internacional de El Cairo, mientras que el estadio Bingu International acogerá el encuentro de vuelta el 17 de noviembre.