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Abdelmawgood Samir
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«¿Echas de menos a Ronaldo?»: Jesus afronta la pregunta más delicada con una respuesta contundente

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Jorge Jesús, seleccionador de Portugal, rechazó vincular la abultada derrota ante Dinamarca por 4-1 con la ausencia de Cristiano Ronaldo, asegurando que el excapitán de la selección tomó su decisión por sí mismo, y que la afición que todavía evoca su nombre no ha olvidado lo que ha brindado a su país a lo largo de 23 años.

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Las declaraciones del entrenador llegaron después de que varios aficionados abandonaran las gradas tras el cuarto gol danés, coreando el nombre de la estrella portuguesa, en una escena que devolvió su presencia al primer plano del debate pese a su alejamiento de la selección.

En su respuesta a una pregunta sobre si echa de menos a Ronaldo o si siente preocupación por su ausencia, Jesus dijo que ambas cosas no guardan relación entre sí, al considerar que la nostalgia de la afición por el jugador es algo natural dada su larga trayectoria con la selección.

Y añadió: «La gente le echa de menos y no ha olvidado lo que Cris ofreció a lo largo de 23 años con la selección nacional, pero no hay vuelta atrás».

Aclaró su postura personal diciendo: «¿Que si le echo de menos? ¿Cómo voy a echarle de menos si ya no está en la selección nacional? La única manera en que le echaría de menos sería teniéndole a mi lado, pero ya no juega, ya no está aquí, él mismo tomó su decisión».

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El entrenador de Portugal no ocultó su malestar por la forma en que terminó el partido, señalando que su equipo no estaba preparado para perder en casa, además de encajar cuatro goles.

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Reconoció que la selección careció de la solidez defensiva que había mostrado en el partido de ida y no logró frenar el ataque de Dinamarca, especialmente durante la segunda parte, después de que el rival impusiera una presión alta y lograra aprovechar los espacios a la espalda de los jugadores portugueses, mientras que los locales fueron incapaces de encontrar suficientes soluciones ofensivas para generar ocasiones.

Jesus explicó que el problema no se limitó a la línea defensiva, sino que comenzó en la incapacidad de las líneas de delante para presionar de la manera requerida, lo que concedió a los jugadores de Dinamarca la oportunidad de avanzar con el balón y organizar sus ataques con facilidad.

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Señaló que el rival marcó dos goles similares mediante centros, después de que sus jugadores se desplazaran de atrás hacia adelante y aprovecharan los espacios entre Alberto y Rúben Dias, elogiando su capacidad para leer los movimientos de los jugadores portugueses y explotar sus puntos débiles.

Afirmó que su equipo no logró repetir lo que ofreció en el partido de ida, cuando fue el mejor y salió vencedor por 4-2.

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El director técnico asumió la responsabilidad del fracaso, subrayando que el hecho de que los jugadores no ejecutaran las instrucciones entra dentro de su responsabilidad, pero también apuntó que algunos elementos carecieron de preparación competitiva después de haber estado alejados de la participación con sus clubes durante dos semanas.

Reveló que la derrota le llevará a revisar sus planes antes del enfrentamiento ante Gales, después de que estuviera pensando en dar la oportunidad a algunos jugadores, pero ahora se inclina por confiar en los elementos que ofrecieron niveles convincentes y contribuyeron a las cuatro victorias anteriores, en busca de recuperar el equilibrio y sellar la clasificación.

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Jesus rechazó que la derrota se convierta en un motivo para poner en duda el recorrido de la selección durante los cuatro primeros partidos, al considerar que lo ocurrido ante Dinamarca representa una mala noche que no anula la contundencia de los resultados anteriores.

Dijo: «No voy a poner en duda la trayectoria que el equipo ha protagonizado en esos cuatro partidos en los que logramos victorias contundentes».

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Añadió que se dirigió al vestuario tras el partido para levantar la moral de los jugadores y recordarles que siguen siendo líderes del grupo, y que tienen una última oportunidad para asegurar el liderato, insistiendo en que la derrota fue dura, pero que Dinamarca mereció la superioridad.

El entrenador reconoció que encajar goles consecutivos afectó al estado anímico de los jugadores, después de que disminuyera su confianza en su capacidad de remontar con la ampliación de la diferencia.

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Aun así, insistió en la necesidad de superar los efectos de la derrota y centrarse en el próximo enfrentamiento, que representa la última oportunidad para la selección portuguesa de confirmar su liderato y sellar su pase a cuartos de final.

Escrito porAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.

 

Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.

 

A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.

 

En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.

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