Dusan Tadic se sale con la suya en el NEC: Tjaronn Chery es la víctima

El regreso de Dusan Tadic a la Eredivisie parece tener consecuencias inmediatas para Tjaronn Chery. De una foto difundida por el NEC se desprende que Tadic jugará en Nimega con el dorsal 10. Ese número estaba en posesión de Chery desde la pasada temporada, por lo que tendrá que cederlo.

El NEC anunció oficialmente el domingo que Tadic ha firmado un contrato por dos temporadas. El atacante, de 37 años, llega como agente libre y debe desempeñar un papel importante con su experiencia en una temporada en la que el conjunto de Nimega también competirá en las rondas previas de la Liga de Campeones.

Que a Tadic le gusta jugar con el dorsal 10 no es ninguna novedad. También durante su llegada al Ajax en el verano de 2018, el número fue un tema importante. Es más: el dorsal era tan importante para Tadic que el 10 incluso fue incluido entonces en su contrato. En aquel momento, Hakim Ziyech llevaba el número 10, pero finalmente tuvo que cedérselo al serbio.

El entonces director del Ajax, Marc Overmars, explicó en su día que Tadic había dejado claro durante las negociaciones que quería jugar con el 10. "Cuando surgió la oportunidad de fichar a Dusan Tadic para el Ajax, durante las conversaciones quedó claro que su deseo expreso era jugar con el número 10", dijo entonces Overmars.

A Ziyech no le sentó bien aquella decisión. "Hace unas semanas lo hablamos con Hakim y su agente, Mustapha Nakhli. No están de acuerdo", reconoció Overmars, tras lo cual Ziyech acabó continuando con el dorsal 22. Por cierto, Tadic había jugado sus primeros partidos oficiales con el Ajax todavía con el número 11.

El Ajax también admitió entonces que quitarle ese dorsal era un asunto delicado. El club de Ámsterdam incluso permitió a los aficionados cambiar gratuitamente las camisetas con los antiguos dorsales de Tadic y Ziyech, debido al cambio inesperado.

En el NEC, la situación parece menos tensa, pero el desenlace es el mismo. Chery pierde su habitual dorsal, mientras que Tadic volverá a lucir el icónico número 10 en la espalda. Por el momento, no se ha dado a conocer qué dorsal llevará Chery la próxima temporada.







