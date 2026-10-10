Dusan Tadic ha reaccionado ante las cámaras de ESPN tras el Ajax - NEC (1-1) a su anterior entrevista con NU.nl. En ella carga con dureza contra los medios, que según él han tergiversado sus palabras.

«Sí, un día muy extraño. Un partido extraño. Muy emocional», arranca Tadic. «Ajax es mi amor y siempre estará en mi corazón. Pero, por otro lado, ahora juego en el NEC y, como profesional, tengo que darlo todo por el club. Ha sido una especie de lucha emocional».

Antes del partido, los aficionados del Ajax mostraron una gran pancarta para Tadic, algo que le emocionó. «Tengo muchos recuerdos aquí, en este estadio, y entonces afloran muchas emociones. Sí, es bonito, pero también emocional. Ves tantas caras conocidas, aficionados... Eso siempre lo llevas en la cabeza», dice con los ojos húmedos.

A continuación, Milan van Dongen confronta a Tadic con sus declaraciones anteriores en NU.nl. «A menudo hago acciones preparatorias y no recibo el balón. O no me lo devuelven después de unos cuantos contactos con el balón. Entonces, al parecer, mi cabeza va demasiado rápido. Me cuesta mucho, a menudo estoy luchando conmigo mismo y entonces tengo una tormenta en la cabeza», dijo allí, entre otras cosas, el veterano.

«Para ser sincero, es una pena», responde ahora Tadic en ESPN. «Tengo muchísima experiencia y sé que los medios siempre buscan algo. Puedes retorcer las palabras, el contexto... Yo nunca faltaría al respeto a la gente del NEC. Nunca. No lo he hecho jamás en mi vida. Pero no se puede comparar al NEC con el Ajax, y no lo digo en un mal sentido».

«No digo ni una sola mala palabra sobre el NEC, sé lo que he dicho. Pero es muy triste ver esto en los medios. Pasa demasiado a menudo. No sé por qué. Porque de esta manera consigues que los jugadores ya no quieran conceder entrevistas. Pero yo no soy así».

Tadic da a continuación más explicaciones sobre sus declaraciones anteriores. «El Ajax es un club del top 10 de Europa, por historia, por los jugadores que han jugado aquí, por todos los aspectos. El NEC es un gran club, de la zona alta media. La temporada pasada hicieron una muy buena temporada, ahora vamos a Europa, estamos creciendo. Con un entrenador fantástico, una buena estructura. El club está creciendo».

«Pero si me preguntas quién tiene mejores jugadores, ¿Ajax o NEC? Es más fácil jugar con buenos jugadores que con jugadores menos buenos. ¿Pero entonces solo tengo que dar entrevistas ante la cámara, para que se escuche lo que quiero decir? Es triste. No sienta bien», concluye.