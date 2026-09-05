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Santos v Palmeiras - Copa Do Brasil 2026Getty Images Sport

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Duro revés: el tiempo de baja de Neymar golpea al Santos

Santos FC vs Palmeiras
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Neymar, la estrella del Santos, sufrió una fuerte lesión durante el partido ante el Palmeiras en la Copa de Brasil.

El diario Mundo Deportivo informó de que la lesión de Neymar resultó ser más grave de lo esperado y lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante las próximas semanas.

Tras someterse a las pruebas médicas, el Santos anunció que Neymar sufre una lesión muscular de grado 2B en el recto femoral del muslo derecho, una fuerte recaída que lo obligará a ausentarse durante un periodo de entre 4 y 8 semanas.

Neymar sigue arrastrando problemas con las lesiones, después de haber llegado ya al Mundial en una condición física no óptima y de no haber podido disputar su primer partido hasta la tercera jornada. Con 34 años cumplidos, Neymar ya ha puesto fin a su etapa con la selección brasileña.

No cabe duda de que la ausencia de Neymar supone un duro golpe para el Santos, en plena lucha por la permanencia en el Brasileirão.

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El Santos ocupa el puesto 14 con 29 puntos tras 24 jornadas, y le separan tan solo 4 puntos de los puestos de descenso.

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