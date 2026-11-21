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El París Saint-Germain ha sufrido un duro golpe tras la lesión de su delantero francés Désiré Doué, que sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Se lesionó en el partido ante el Niza, que el conjunto parisino ganó por 3-2. El jugador cayó al suelo con fuertes dolores después de marcar un gol y abandonó el terreno de juego en camilla, visiblemente afectado.

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El diario francés «L'Équipe» ha revelado que las pruebas iniciales a las que se sometió Doué muestran una lesión grave de rodilla, probablemente una rotura del ligamento cruzado anterior, y apunta que el jugador estará varios meses de baja.

El futbolista se someterá el domingo a una resonancia magnética para determinar con precisión el tipo y el grado de la lesión, antes de que el club emita cualquier comunicado oficial.

La lesión se produjo en el minuto 40, pocos minutos después de que Doué marcara el segundo gol del París Saint-Germain. El delantero francés cayó al suelo gritando de dolor y sujetándose la rodilla derecha, una imagen que preocupó a sus compañeros y al cuerpo técnico, sobre todo porque el jugador parecía consciente de la gravedad de la lesión, antes de que los servicios médicos intervinieran para sacarlo del terreno de juego.

Las declaraciones del español Luis Enrique, entrenador del París Saint-Germain, no ocultaron la magnitud de la preocupación por la lesión de su jugador. El técnico la calificó de grave y subrayó que habrá que esperar a los resultados de las pruebas médicas antes de conocer el diagnóstico definitivo.

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«Tenemos que esperar a los resultados de las pruebas de mañana, pero es una lesión grave, eso está claro. La hemos visto en la televisión», afirmó tras el encuentro, y añadió que este tipo de lesiones forma parte del fútbol profesional.

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Luis Enrique añadió que habló con Doué tras la lesión y se mostró convencido de que el jugador se recuperará y volverá a los terrenos de juego con más fuerza: «Estoy seguro de que se recuperará por completo y volverá más fuerte que antes. He hablado con él y ahora está en el vestuario. Tenemos que esperar a los resultados de las pruebas definitivas para conocer con exactitud el alcance de la lesión».

La lesión agrava los problemas del París Saint-Germain, que ya no puede contar con el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el partido ante el Barcelona del 20 de octubre y fue operado posteriormente. Se prevé que esté de baja hasta el final de la temporada, por lo que la posibilidad de que Doué sufra la misma lesión supone una preocupación añadida para el conjunto parisino.

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Doué había firmado un gran inicio de temporada y mantuvo su racha goleadora ante el Niza. Su tanto llegó después de que el París Saint-Germain igualara el marcador con un penalti transformado por Seny Mayulu en el minuto 31: el delantero francés marcó en el minuto siguiente, culminando con acierto un rápido contragolpe, antes de que la lesión pusiera fin a su participación y ensombreciera la victoria de su equipo.

Pese a la salida de Doué, el París Saint-Germain se impuso por 3-2 gracias a un gol de Ferran Torres en el minuto 85, antes de que Ali Abdi recortara distancias en el 90. El equipo encadena así su duodécima victoria consecutiva en todas las competiciones, la octava en la Ligue 1, y refuerza su liderato con cinco puntos de ventaja sobre el Lille. Sin embargo, la alegría por el triunfo quedó eclipsada por la inquietud sobre el tiempo de baja de uno de sus jugadores ofensivos más destacados.