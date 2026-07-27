Parece que el futuro del argentino Julián Álvarez con el Atlético de Madrid se acerca a un punto decisivo, en medio de la tensión surgida entre el jugador y la afición del club tras sus últimas declaraciones durante las competiciones de la Copa del Mundo, que provocaron la ira de un amplio sector de los seguidores del equipo español.

Según lo publicado por el diario "Mundo Deportivo", el Atlético de Madrid ha planteado únicamente dos caminos a Álvarez durante el actual periodo de fichajes, en un mensaje claro al jugador sobre su futuro con el equipo.

El primer camino consiste en la continuidad de Álvarez con el Atlético de Madrid y el cumplimiento de su contrato, que se extiende hasta el año 2030, con una enorme cláusula de rescisión cuyo valor asciende a 490 millones de euros. En este caso, el delantero argentino estaría obligado a trabajar para recuperar la confianza de la afición del club, que actualmente se siente frustrada y decepcionada con él, a causa de sus declaraciones en las que manifestó su deseo de marcharse.

El segundo camino, por su parte, consiste en aceptar alguna de las ofertas procedentes de fuera de España, concretamente de Inglaterra o Francia, donde el Arsenal y el Paris Saint-Germain figuran entre los clubes más destacados capaces de asumir el coste de la contratación del jugador.

En cambio, según el diario, el Atlético de Madrid cierra por completo la puerta a un traspaso de Álvarez al Barcelona, ya que el club no desea vender a su delantero argentino al conjunto catalán bajo ninguna circunstancia, aunque el club catalán elevara su oferta económica.

Según el informe, el Barcelona no parece dispuesto a superar la barrera de los 100 millones de euros, mientras que el Atlético afirma que Álvarez no está en venta ni por 100 millones de euros ni siquiera por 200 millones de euros.

En caso de que el exjugador del Manchester City se vea obligado a abandonar el Atlético, tendría que aceptar la idea de trasladarse fuera de España, un escenario que no estaba dentro de sus planes en un principio.

Parece que el Atlético de Madrid apuesta por la experiencia del francés Antoine Griezmann, que dejó el club para irse al Barcelona antes de regresar posteriormente, y trabajó en silencio para recuperar el cariño de la afición hasta convertirse en una de las mayores leyendas del equipo.

El mensaje dirigido a Álvarez indica que tiene ante sí una última oportunidad para reparar la relación con la afición del Atlético, mediante la permanencia y la lucha dentro del campo, o marcharse fuera de España, mientras que parece que la opción del Barcelona ha quedado completamente fuera de las cuentas del club madrileño.

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