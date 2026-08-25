Duro golpe para el Barcelona: De Jong no supera la prueba de su regreso

Un paso adelante y dos pasos atrás; esa es la situación de Frenkie de Jong en el Barcelona. Después de que todos pensaran que su regreso estaba cerca, la prueba sobre el terreno de juego reveló una verdad impactante: el camino de recuperación de la estrella neerlandesa sigue siendo largo y complejo, y el dolor todavía lo persigue.

Frenkie de Jong realizó este martes una prueba sobre el terreno en la Ciudad Deportiva, donde saltó al césped durante unos minutos para llevar a cabo entrenamientos individuales, pero pronto informó al cuerpo médico de que aún sentía molestias y dolor, especialmente al frenar y detenerse, lo que confirmó que su vuelta a los terrenos de juego todavía está lejos.

El centrocampista neerlandés continúa su duro proceso de recuperación de la grave lesión que sufrió durante el Mundial en su rodilla derecha. Las pruebas realizadas por el cuerpo médico del Barcelona confirmaron la existencia de una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, por lo que el club optó entonces por un tratamiento conservador y por vigilar de cerca su estado.

Según el diario español "Sport", la salida de De Jong al campo tenía como objetivo evaluar la respuesta de su pierna tras semanas de entrenamiento en solitario, donde realizó algunas carreras ligeras y ejercicios muy controlados, pero el resultado fue decepcionante, ya que el dolor sigue acompañándolo y le impide entrenar con el grupo.

El Barcelona y el propio jugador están actuando con mucha cautela esta vez, y no existe ninguna intención de precipitar su regreso, ya que la fecha en la que aumentará su carga de entrenamiento y volverá al equipo se determinará en función de la evolución de su estado día a día. A pesar de ello, el diario reveló la existencia de cierto malestar dentro del club por la forma en que el jugador gestionó su período de recuperación la temporada pasada.

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Por el momento, De Jong se calzó las botas y volvió a correr sobre el césped, pero el dolor sigue siendo el titular más destacado, y los próximos días determinarán los siguientes pasos en un proceso de recuperación que parece más largo de lo que todos esperaban.