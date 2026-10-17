Duro golpe para el Barcelona antes del duelo ante el París y el Clásico

El Barcelona recibió un golpe preocupante pese a su amplia victoria sobre el Real Betis (5-2), después de que su defensa Eric García se viera obligado a abandonar el campo a pocos minutos del final del encuentro, tras sentir dolores en los músculos del muslo. La lesión genera dudas sobre su posible presencia en el esperado duelo ante el Paris Saint-Germain, el próximo martes, además del Clásico frente al Real Madrid.

En los últimos minutos del partido, Eric García cayó sobre el césped antes de dirigirse al banquillo, donde apareció tocándose la pierna derecha, en señal de que sentía dolores evidentes.

Y pese a su intento de completar el encuentro, el defensa español no pudo continuar jugando y tuvo que retirarse antes del pitido final.

La lesión llegó en un momento inoportuno para el Barcelona, especialmente porque Eric García había marcado el cuarto gol del conjunto catalán durante el partido, el primero suyo en esta temporada.

Hasta ahora no se ha aclarado la gravedad de la lesión, pero los indicios iniciales no resultan tranquilizadores en cuanto a la disponibilidad del jugador para enfrentar al Paris Saint-Germain, ante la falta de tiempo antes de la esperada cita europea.

También planean las dudas sobre su participación en el partido contra el Real Madrid, previsto para el próximo domingo, lo que coloca al cuerpo técnico del Barcelona en un estado de expectación respecto a su situación física.

Se espera que Eric García se someta a pruebas médicas en Barcelona mañana domingo para determinar la naturaleza de la lesión y su gravedad, a la espera de un comunicado oficial del club que aclare su estado y el posible tiempo de baja, si la lesión obliga a alejarse de los terrenos de juego.