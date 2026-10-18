Duro golpe para el Al Nassr saudí con la lesión de su estrella

El Al Nassr saudí recibió un nuevo golpe antes de la reanudación de la Roshn Saudi League, después de que los exámenes médicos revelaran que Nader Al Sharari, defensa del primer equipo de fútbol, sufre un desgarro en el isquiotibial, lo que lo alejará de los entrenamientos colectivos durante un periodo de entre dos y tres semanas y pone en riesgo su participación en varios de los próximos compromisos locales y continentales.

El diario saudí "Al Riyadiah" señaló que Al Sharari se sometió a un examen radiológico ayer sábado, después de sentir dolores durante una sesión de recuperación, de los que informó al médico del club, quien solicitó la realización de las pruebas para determinar la naturaleza de la lesión, antes de que los resultados confirmaran la existencia de un desgarro en el isquiotibial.

Se espera que el defensa se ausente de al menos cuatro partidos en la liga saudí, ante Neom, Al Faisaly, Al Khaleej y Al Hazem, además de los dos encuentros contra Al Wasl y el Pakhtakor uzbeko en la Liga de Campeones de Asia Élite, mientras que su regreso se determinará en función de su respuesta al tratamiento, a la rehabilitación y a la recuperación de su plena forma física.

La lesión de Al Sharari llega en un momento importante para el Al Nassr, que se prepara para enfrentarse a Neom el próximo martes en el estadio "Al Awwal Park" de Riad, en el marco de la décima jornada de la Roshn Saudi League, en medio de la expectativa por la situación del francés Mohamed Simakan, defensa del equipo, y su posible disponibilidad para el partido.

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