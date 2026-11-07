El Al-Ahli saudí recibió un nuevo golpe que podría aumentar los problemas de su entrenador Marino Pušić durante la próxima etapa, después de que los exámenes médicos revelaran los detalles de la lesión del armenio Eduard Spertsyan, que sufrió durante el enfrentamiento ante el Al-Sadd catarí en la Liga de Campeones de Asia de la élite, y que lo obligó a abandonar el terreno de juego sin completar el partido.

La lesión provocó un estado de preocupación dentro del Al-Ahli, especialmente con la disparidad de estimaciones sobre el tiempo de ausencia del jugador, ya que algunos pronósticos apuntan a la posibilidad de que se aleje durante un periodo de hasta cuatro semanas, mientras que existen otras esperanzas de poder tenerlo listo en un plazo que oscila entre los 10 días y las dos semanas, aprovechando el parón internacional de este mes de noviembre.

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El Al-Ahli anunció la existencia de una coordinación entre el cuerpo médico del club y su homólogo de la selección armenia, con el fin de determinar el programa de tratamiento y rehabilitación adecuado para el estado del jugador, lo que significa su ausencia de la próxima concentración de la selección de su país, hasta que su situación médica se aclare en mayor medida.

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La gravedad de la lesión radica en su momento, ya que al Al-Ahli le espera un calendario cargado de enfrentamientos nacionales y continentales, y Pušić podría verse obligado a reorganizar sus cálculos ofensivos en caso de que la ausencia de Spertsyan se extienda a un mes completo.

Según la duración de la ausencia prevista, planean las dudas sobre la capacidad del jugador para llegar al enfrentamiento ante el Al-Faisaly en la Liga Roshn el 20 de noviembre, y después el duelo contra el Al-Shamal catarí en la Liga de Campeones de Asia de la élite el día 23 del mismo mes.

Pero el enfrentamiento que más preocupación genera dentro del Al-Ahli es el derbi de Yeda ante el Al-Ittihad, programado para el 26 de noviembre, ya que el equipo podría perder a uno de sus elementos ofensivos más destacados en un examen importante, antes del duelo ante el Al-Ula el 1 de diciembre dentro de las competiciones de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas.

Spertsyan representa una de las opciones importantes en los cálculos de Pušić, gracias a sus capacidades en la creación de juego, el movimiento entre líneas y la contribución a la construcción de los ataques, por lo que su posible ausencia pondrá al entrenador ante el desafío de compensar su influencia ofensiva, especialmente con la sucesión de compromisos que esperan al Al-Ahli durante el próximo periodo.