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Marc ter Stegen no bajó el domingo del autobús del Ajax en De Kuip. El portero alemán se pierde así el Clásico ante el Feyenoord.

Todo apunta, por tanto, a que Maarten Paes ocupará su puesto bajo palos. El guardameta ya fue titular la semana pasada ante el ADO Den Haag (3-0), cuando Ter Stegen regresó del parón internacional sin estar del todo bien.

Por ahora se desconoce el motivo de la ausencia de Ter Stegen. El pasado jueves defendió la portería en la victoria del Ajax por 4-0 ante el FC Thun en la Conference League.

«Tenía unas ligeras molestias, pero, como pudisteis ver ayer, todo está bien», dijo Ter Stegen el viernes.

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El Ajax ya se ha pronunciado sobre la situación. El club afirma que Ter Stegen no terminó el entrenamiento del sábado del todo bien, por lo que se decidió dejarlo fuera de la convocatoria.

Así pues, Paes ocupará su puesto. Consulta aquí la alineación completa del Ajax.