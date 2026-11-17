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La estrella del Atlético de Madrid está muy cerca de perderse el partido contra el Barcelona, previsto para el próximo 2 de diciembre, en LaLiga.

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El diario «Marca» asegura que la participación de Ademola Lookman en el partido del Atlético de Madrid contra el Barcelona del próximo 2 de diciembre está muy en duda.

Tras lesionarse el pasado viernes mientras jugaba con la selección de Nigeria, el Atlético de Madrid esperaba su llegada a Madrid para confirmar que el leve esguince de rodilla diagnosticado por la Federación Nigeriana no era grave. Sin embargo, después de someterse a más pruebas por parte de los servicios médicos del club, los exámenes revelaron una lesión más seria, aunque de gravedad moderada.

Por ello, el plazo para su recuperación y su regreso ante el líder de la Liga se considera muy ajustado.

Una preocupación justificada

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La inquietud que reinaba en el entorno del Atlético de Madrid desde que el extremo tuvo que abandonar el partido de su selección contra Tanzania el pasado viernes por una lesión en la rodilla izquierda estaba justificada.

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Era necesario confirmar que la lesión no era grave, por lo que se intentó acelerar su regreso a España, algo que resultó complicado. Así, a su llegada al centro de entrenamiento de El Cerro poco después de la una de la tarde de este martes, Lookman se sometió a pruebas para determinar con precisión el alcance de la lesión.

Lookman se perderá al menos tres partidos

Tras la revisión, el Atlético de Madrid lamentó que la lesión del jugador sea más grave de lo que se pensaba inicialmente, lo que significa que su periodo de recuperación dependerá ahora de cómo evolucione.

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Es evidente que se perderá el partido del domingo contra el Getafe y el encuentro de la Liga de Campeones del martes ante el Viking, y parece muy improbable que esté listo para el duelo contra el Elche del sábado 28 de noviembre.

De hecho, ni siquiera está garantizado que llegue a tiempo para el partido contra el Barcelona del miércoles 2 de diciembre, aunque ese es ahora mismo el principal objetivo de Lookman.

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Un escenario distinto para Lookman

Este parón internacional debía ser una oportunidad de oro para que Lookman recuperara su nivel tras unas semanas muy complicadas en el Atlético de Madrid. El nigeriano no solo perdió su sitio en el once titular, sino que ni siquiera saltó al campo como suplente ante el Barcelona, en un mensaje claro del técnico Diego Simeone de que no está en su mejor momento.

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Simeone admitió que el jugador no atraviesa su mejor momento, y Lookman mostró su deseo de unirse a su selección con la esperanza de recuperar la confianza y marcar goles, pero hasta ahora solo ha encontrado más preocupaciones y una lesión.

Cuando buscaba recuperar su brillo y su confianza, el nigeriano Ademola Lookman recibió un nuevo duro golpe al sufrir una lesión inesperada mientras jugaba con su selección ante Tanzania, en la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2027.

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El delantero del Atlético de Madrid tuvo que abandonar el terreno de juego antes del final de la primera parte tras sentir un dolor repentino, en una escena que encendió las alarmas tanto en el cuerpo técnico de la selección nigeriana como entre la afición del Atlético de Madrid.