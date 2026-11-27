Compartir Sigue a GOAL en Google

El Tottenham Hotspur ha recibido un nuevo y duro golpe antes de afrontar el tramo más exigente de la temporada, después de que se confirmara que su estrella brasileña Savio se perderá el apretado calendario navideño de la Premier League por una recaída de su lesión en los isquiotibiales.

Anuncios

La noticia, anunciada este viernes por el entrenador Roberto De Zerbi, cayó como un mazazo entre la afición de los Spurs, que esperaba con impaciencia el regreso del joven futbolista tras una larga ausencia de seis semanas completas lejos de los terrenos de juego.

Savio había disputado el pasado fin de semana su primer partido oficial con el equipo en seis semanas, en la victoria por 2-0 en casa ante el Ipswich Town, en el que entró como suplente en el minuto 64 entre una gran ovación de la afición, que veía en su vuelta un refuerzo importante para el equipo.

Pero la alegría no fue completa: el jugador brasileño tuvo que retirarse a solo dos minutos del final del partido tras sentir fuertes dolores en la misma zona de la lesión anterior, lo que generó preocupación en el cuerpo técnico y en los servicios médicos del club.

De Zerbi confirmó, durante la rueda de prensa previa al partido del domingo ante el Sunderland, que se trata de una recaída de una lesión anterior en los isquiotibiales, lo que supone que Savio se perderá por completo el periodo navideño, en el que el Tottenham disputa un gran número de partidos decisivos.

Anuncios Anuncios

«Es una situación difícil de aceptar. Es un buen jugador y sufre estas nuevas lesiones, pero forman parte del fútbol», lamentó el técnico italiano.

Related Topics

De Zerbi añadió que, pese a lo complicado de la situación, el club estará al lado del jugador durante su recuperación y le brindará todo el apoyo necesario para que vuelva más fuerte que antes.

El entrenador evitó fijar un plazo exacto para la recuperación del futbolista de 22 años, aunque apuntó que podría prolongarse entre 50 y 80 días, un periodo largo que privará al equipo de sus servicios en un momento muy importante de la temporada.

Anuncios

No obstante, De Zerbi quiso transmitir optimismo y aseguró que Savio será una pieza clave en el tramo final de la temporada, cuando regrese en plenitud de forma.

«Sabemos que su ausencia se notará, pero confiamos en su capacidad para volver con fuerza. Es un jugador con talento, tiene una gran mentalidad y trabajará duro para regresar en su mejor versión», afirmó.

Anuncios

Esta baja plantea un gran reto a De Zerbi, que tendrá que encontrar alternativas ofensivas capaces de suplir la velocidad y la habilidad de Savio en el último tercio del campo, especialmente ante la acumulación de partidos en la Premier League.

Además, esta lesión abre interrogantes sobre el estado físico del jugador tras sus repetidas lesiones en los isquiotibiales en poco tiempo, lo que podría llevar a los servicios médicos a replantearse su programa de rehabilitación.

Anuncios

En definitiva, la afición del Tottenham tendrá que esperar mucho tiempo para volver a ver a Savio con la camiseta del equipo, pero queda la esperanza de que este sea su último regreso y de que el brasileño vuelva para liderar al equipo en el desenlace de la temporada.