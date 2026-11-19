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El Manchester City no atraviesa un buen momento, ni dentro del terreno de juego, donde ha encadenado tres derrotas consecutivas en la Premier League que lo han dejado a seis puntos del Arsenal, ni fuera de él.

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A la espera de novedades sobre su condena por infracciones financieras, el acuerdo que el club presentó hace meses se examinará a mediados de diciembre, y el City podría enfrentarse a sanciones en 2027 si dicho acuerdo no prospera.

Según señaló el diario AS, los rivales del Manchester City han empezado a moverse y a dar pasos en este asunto, y el primero de ellos ha sido el grupo Apollo Global Management, que ha pasado de socio a adversario.

El grupo de inversión estadounidense, que había llegado a las fases finales de las negociaciones con el City Football Group, canceló un préstamo de 2.000 millones de dólares previsto para el propietario del Manchester City, después de que la comisión independiente declarara al club culpable de infringir las normas financieras de la Premier League, según publicó el Financial Times.

El dinero que se ha esfumado supera los 1.800 millones de euros, lo que pone de relieve la incertidumbre que rodea el futuro financiero del Manchester City.

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La decisión de Apollo de no seguir adelante con la operación supone un nuevo y duro golpe para el Manchester City, ya que el grupo había acordado el año pasado, a través de su brazo inversor Apollo Sports Capital, convertirse en el máximo accionista del Atlético de Madrid.

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El préstamo que iba a recibir el club inglés habría aportado liquidez adicional al City Football Group, además de servir para refinanciar las líneas de crédito actuales, pero este golpe económico no será el último para el Manchester City.

Se esperaba que el resto de clubes de la Premier League cerraran filas con Richard Masters, director ejecutivo de la competición, sobre todo porque varios de ellos se preparan para demandar al Manchester City de forma individual en cuanto se conozcan las sanciones que se impondrán al club, así como la decisión sobre el acuerdo que presentó.

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La situación ha llegado hasta el punto de acordar una cobertura económica para Masters, según reveló The Athletic tras una reunión celebrada este jueves en Londres con la presencia de propietarios y dirigentes de los clubes. Según el medio, Richard Masters contará con respaldo financiero si se interpone una demanda en su contra.

Dicho de otro modo, los clubes ingleses acordaron cubrir los gastos legales del consejo de administración de la Premier League, del que forman parte la presidenta Alison Brittain y los consejeros no ejecutivos Mai Fyfield, Dharmash Mistry y Matthew Ryder, si los patrocinadores del City deciden demandarlos a título personal.

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Etihad Airways, patrocinador principal del club, es una de las entidades que podrían recurrir a esta medida.

Lo cierto es que el caso del City no ha salido barato a ninguna de las partes. A lo largo del proceso, tanto el Manchester City como la Premier League han acumulado ya unos gastos que superan los 100 millones de libras esterlinas, es decir, más de 118 millones de euros.

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Por su parte, The Guardian añadió el pasado septiembre: «Se espera que los costes de la Premier League superen los 70 millones de libras esterlinas».

The Times ya informó en 2025 de que los gastos legales de las investigaciones y los procedimientos de arbitraje relacionados con Chelsea, Everton, Nottingham Forest y Leicester City, además del Manchester City, supusieron para la Premier League un desembolso de cerca de 60 millones de euros.

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Pese a todo, la parte que salga victoriosa del enfrentamiento entre la Premier League y el Manchester City espera recuperar alrededor del 70 % de sus gastos judiciales a costa de la parte perdedora.

En otras palabras, si el Manchester City no logra demostrar su inocencia, no solo habrá gastado en balde enormes sumas en abogados, sino que además tendrá que pagar a la Premier League unos 50 millones de libras esterlinas, cerca de 60 millones de euros, en concepto de indemnización.