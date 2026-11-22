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Désiré Doué sufrió el sábado una grave lesión ante el OGC Nice (victoria por 2-3). El Paris Saint-Germain ha comunicado por sus canales oficiales los resultados de las pruebas médicas.

El extremo francés fue titular con el conjunto parisino. A los 32 minutos marcó el 1-2 tras una asistencia de Achraf Hakimi.

Poco antes del descanso llegó el infortunio para Doué. El delantero recortó a Axel Witsel y, cuando quiso continuar su regate, se hiperextendió la rodilla de forma aparatosa. El francés gritó de dolor y enseguida se temió una lesión grave.

El delantero de 21 años fue retirado del campo en camilla y Luis Enrique sabía que la situación era grave. «Tendremos que esperar a las pruebas, pero está claro que se trata de una lesión grave».

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El PSG confirma que Doué se ha roto el ligamento cruzado anterior y será operado a finales de noviembre. Después le espera una larga rehabilitación.

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Es una baja importante para Doué y el conjunto parisino, después de que Khvicha Kvaratskhelia sufriera también una grave lesión de rodilla en octubre.

Según L'Équipe, el vigente campeón de la Liga de Campeones tendrá que prescindir de Doué durante al menos seis meses. Por tanto, no está claro si volverá a jugar con el PSG esta temporada.

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Ousmane Dembélé regresó a la convocatoria del Paris Saint-Germain tras un periodo de ausencia. Pese a su vuelta, Luis Enrique cuenta ahora con menos efectivos en la delantera.

Además del francés ganador del Balón de Oro, el técnico español cuenta con Senny Mayulu, Maghnes Akliouche, Ferran Torres y el exjugador del Ajax Mika Godts, que entró al campo en el minuto 62 ante el Nice.