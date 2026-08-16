El uruguayo Rodrigo Duduk Rivero, extremo del Racing de Montevideo, viaja hoy domingo a Alemania para someterse a un periodo de prueba con el primer equipo del Bayern Múnich.

Medios uruguayos informaron de que Duduk, de 19 años, se entrenará con el primer equipo del Bayern Múnich durante 10 días, después de haber sido un elemento fundamental para el Racing en la última etapa, aunque no participó en el partido de su equipo de hoy.

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Duduk ocupa la posición de extremo izquierdo y representa a la selección de Uruguay en categorías juveniles. Además, está vinculado por contrato con el Racing de Montevideo, club propiedad del grupo "Red&Gold Football", compartido entre el Bayern Múnich y Los Angeles FC.

Esta sociedad brinda al Bayern Múnich la oportunidad de seguir de cerca a varios talentos en Uruguay, mientras que el periodo de prueba representa una oportunidad para que Duduk se entrene bajo la dirección del cuerpo técnico del primer equipo y demuestre sus capacidades en un nivel superior.

Se espera que el jugador pase los próximos diez días en los entrenamientos del conjunto bávaro, antes de que el club evalúe su nivel y determine el siguiente paso en su carrera.



