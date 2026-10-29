El excentrocampista del Bayern de Múnich fue titular por primera vez desde su fichaje el miércoles por la noche, en la visita de los Villans al AFC Bournemouth en la Carabao Cup, y sufrió una dura derrota.

El club de Birmingham cayó por 0-3 ante los Cherries, que marcaron por medio del exjugador del Leverkusen Amine Adli (7), Lewis Cook (51) y Alvaro Rodriguez (69). Goretzka estuvo 70 minutos sobre el terreno de juego antes de que el entrenador Unai Emery lo sustituyera por John McGinn.

Así continúa el complicado inicio de Goretzka en su nuevo club. Tras fichar libre por el Aston Villa en verano, una vez finalizado su contrato con el Bayern, se perdió los primeros partidos debido a unos persistentes problemas de rodilla.

No debutó hasta hace casi dos semanas, cuando entró en los minutos finales de la victoria por 6-0 ante el Fenerbahce Estambul en la Liga de Campeones. Desde entonces, disputó unos pocos minutos en otros tres partidos, contra el Newcastle United, el Viking FK y el Manchester City, antes de que Emery lo incluyera por primera vez en el once inicial.

El jugador de 31 años tendrá su próxima oportunidad de jugar el sábado que viene, cuando el Aston Villa reciba al Fulham en la Premier League.