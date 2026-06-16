La destacada actuación del marroquí Ayoub Bouadi ante Brasil en su debut mundialista ha generado polémica en Francia, país al que representó en categorías inferiores, incluida la sub-21, antes de elegir jugar con Marruecos.

Bouadi, de 18 años y jugador del Lille, optó por Marruecos pese a haber integrado las categorías inferiores de Francia, lo que ha generado numerosas críticas en el entorno deportivo francés.

En «RMC Sport», el exinternacional Jérôme Rothen lamentó la pérdida de Bouadi para Francia y criticó al cuerpo técnico de Didier Deschamps.

Rothen afirmó: «Cuando escucho a Deschamps, me quedo en shock. No hacía falta esperar a su partido contra Brasil para saber que es un jugador excepcional».

Y añadió: «Cuando tienes a un jugador joven como él, que ha representado a las selecciones de Francia en las categorías inferiores, el seleccionador y la federación deben ponerse en contacto con él y convencerlo de que su futuro con Francia está asegurado».

Además, afirmó que «es mejor que Tchouameni y aporta una dimensión distinta a la de Rabiot y Manu Koné».

Bouadi capitaneó la sub-21 francesa en el último parón antes del Mundial, pero optó por Marruecos tras quedarse fuera de la lista definitiva de Deschamps.

Su gran partido contra Brasil reavivó el debate sobre la gestión de talentos con doble nacionalidad, pues muchos creen que la Federación Francesa perdió a uno de los mejores jóvenes a favor de los “Leones del Atlas”.