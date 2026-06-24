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Al-Hilal v Al-Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Duelo africano con sabor saudí: Mané deja fuera a Koulibaly de la selección de Senegal

Senegal vs Irak
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Irak
World Cup
S. Mane
K. Koulibaly
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Arabia Saudí

Las estrellas del Al-Hilal y del Al-Nassr se enfrentan en la Copa del Mundo

Sadio Mané, estrella del Al-Nassr y compañero en la selección de Senegal de Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), se perdió el partido contra Noruega en la fase final del Mundial 2026.

Senegal perdió 2-3 ante Noruega en la madrugada del martes, en la segunda jornada del Mundial.

Koulibaly mostró un bajo rendimiento, por lo que el seleccionador Pape Thiaw lo reemplazó en el minuto 72.

Según la prensa senegalesa, citada por Al Arabiya, la orden no partió de Thiaw sino de los capitanes, liderados por Mané y el centrocampista Idrissa Gana Gueye.

Según esos medios, Mané y Gaye presionaron al técnico para sustituir a Coulibaly debido a sus repetidos errores.

World Cup
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Senegal
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Senegal suma dos derrotas: 1-3 ante Francia y 2-3 frente a Noruega, por lo que se queda sin puntos y comparte el último lugar con Irak antes del duelo decisivo de la tercera jornada.

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