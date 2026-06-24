Duelo africano con sabor saudí: Mané deja fuera a Koulibaly de la selección de Senegal

Sadio Mané, estrella del Al-Nassr y compañero en la selección de Senegal de Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), se perdió el partido contra Noruega en la fase final del Mundial 2026.

Senegal perdió 2-3 ante Noruega en la madrugada del martes, en la segunda jornada del Mundial.

Koulibaly mostró un bajo rendimiento, por lo que el seleccionador Pape Thiaw lo reemplazó en el minuto 72.

Según la prensa senegalesa, citada por Al Arabiya, la orden no partió de Thiaw sino de los capitanes, liderados por Mané y el centrocampista Idrissa Gana Gueye.

Según esos medios, Mané y Gaye presionaron al técnico para sustituir a Coulibaly debido a sus repetidos errores.

Senegal suma dos derrotas: 1-3 ante Francia y 2-3 frente a Noruega, por lo que se queda sin puntos y comparte el último lugar con Irak antes del duelo decisivo de la tercera jornada.