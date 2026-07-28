Drama para Timon Wellenreuther poco después de su salida del Feyenoord

Timon Wellenreuther se ha lesionado. El ex del Feyenoord se incorporó recientemente al VfL Wolfsburgo, pero ya debe mirar desde la banda.

El Wolfsburgo disputó el pasado viernes un partido amistoso contra el Olympique de Lyon. El duelo, que duró 105 minutos, lo ganaron los franceses por 0-2.

Wellenreuther estuvo bajo palos durante todo el encuentro, pero no pudo evitar que los alemanes encajaran una derrota.

A través de sus canales oficiales, el Wolfsburgo ha informado de que su nuevo fichaje no salió indemne del amistoso. El guardameta, de 30 años, sufrió una lesión de rodilla y por ello no estará disponible durante varias semanas para el equipo de Tobias Strobl.

La gravedad exacta de la lesión no se conoce, pero el daño parece limitado. Wellenreuther no tendrá que pasar por el quirófano.

Este verano, el Feyenoord dejó salir al portero rumbo al VfL Wolfsburgo por alrededor de un millón de euros. El equipo competirá la próxima temporada en la 2. Bundesliga. Tras cuatro temporadas, ambas partes decidieron separar sus caminos. Con el conjunto de Róterdam, Wellenreuther ganó la liga, la Copa KNVB y la Supercopa de los Países Bajos.