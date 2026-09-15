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Dos saudíes en España: el ascenso de los hermanos Al Jaarafi en el Sevilla

Fichajes
Sevilla C

Ascenso de los dos hermanos al Sevilla juvenil para la temporada 2026-2027

Los hermanos Abdullah y Khalid Al-Jaarafi jugaron en el filial Sevilla (D) la temporada pasada, y ahora ambos dan un paso adelante al incorporarse al equipo que participa en la quinta división del fútbol español (Tercera RFEF).

Abdullah y Khalid Al-Jaarafi seguirán jugando en el Sevilla durante la temporada 2026-2027, en la que los dos hermanos saudíes afrontan su segunda campaña con el club y, antes del inicio de la nueva temporada, han sido ascendidos al Sevilla (C).

Durante las últimas semanas, han estado trabajando bajo la dirección del entrenador Marco García, preparándose para competir en la quinta división del fútbol español.



En su primera temporada con el club, los hermanos Al-Jaarafi fueron de los jugadores más destacados del Sevilla (D), el equipo internacional del club fundado como parte del proyecto de la academia del Sevilla.

Su sólido rendimiento bajo la dirección de Óscar Olomo les permitió dar un paso más en su carrera futbolística, lo que les da la oportunidad de empezar a competir en el quinto nivel del fútbol español con el segundo equipo filial del Sevilla.

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