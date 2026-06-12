El Liverpool ha despedido a sus asistentes Sipke Hulshoff, Ruben Peeters y Giovanni van Bronckhorst, según anunció el club.

El mes pasado, la directiva los destituyó tras quedar quinto en la Premier y clasificar a la Champions.

Hulshoff (primer asistente) y Peeters (preparador físico) llegaron con Slot en verano de 2024.

El exinternacional holandés Van Bronckhorst llegó el verano pasado como segundo entrenador.

«Todo el mundo en el Liverpool agradece a Sipke, Ruben y Gio su esfuerzo y contribución al club, y les desea lo mejor para el futuro», señala el club en su web.