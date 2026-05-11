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Eredivisie: Feyenoord Rotterdam v AZ Alkmaar Rotterdam - Oussama Targhalline of Feyenoord Rotterdam, Luciano Valente of Feyenoord Rotterdam, Jordan Bos of Feyenoord Rotterdam, Givairo Read of Feyenoord Rotterdam, Tobias van den Elshout of Feyenoord Rotterdam, Ayase Ueda of Feyenoord Rotterdam, Tsuyoshi Watanabe of Feyenoord Rotterdam, Goalkeeper Liam Bossin of Feyenoord Rotterdam during the 33rd competition round of the 2025 2026 Eredivisie season. The match is set between Feyenoord Rotterdam and AZ Alkmaar at De Kuip on 10 May 2026 in Rotterdam, The Netherlands. Copyright: xYannickxVerhoevenxImago
Jeroen van Poppel

Traducido por

Dos de sus principales estrellas dejan el Feyenoord: «45 millones de euros»

Fichajes
Feyenoord
G. Read
A. Ueda

Givairo Read y Ayase Ueda jugarán el domingo ante el PEC Zwolle su último partido con el Feyenoord, según Rijnmond. Ambos futbolistas atraen el interés de clubes extranjeros con gran poderío económico, al igual que Anis Hadj Moussa.

Aunque el domingo cierran la temporada visitando al PEC Zwolle, en los despachos ya se prepara el próximo mercado de fichajes. Se da por hecho que ambos dejarán el club el verano.

Read, lateral derecho de 19 años, tiene contrato hasta 2029, pero su progresión atrae a clubes como Bayern de Múnich y Manchester City.

Feyenoord solo aceptaría una oferta de al menos treinta millones de euros por el lateral, al que considera una pieza clave.

Ueda, delantero japonés que cumplirá 28 años en agosto y tiene contrato hasta 2026, interesa a Everton y Brighton de la Premier League.

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El precio de venta de Ueda rondaría la mitad de lo que el Feyenoord pide por Read. El delantero, con 25 goles, lidera la clasificación de máximos goleadores de la VriendenLoterij Eredivisie y está cuajando una temporada espectacular en Róterdam. En total, el Feyenoord espera obtener 45 millones de euros con la salida de ambos.

Además, Hadj Moussa podría marcharse este verano: Benfica lo sigue desde hace tiempo y Lille también ha mostrado interés. Para el extremo argelino, fichar por el club francés sería especial, pues se crió cerca de allí.

Sin embargo, el Feyenoord no quiere dejarlo marchar: tiene contrato hasta 2030 y, según el club, un alto valor de mercado.

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