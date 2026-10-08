Dos años más: un giro importante que aviva la guerra entre Pérez y Tebas

Un informe periodístico reveló, este jueves, un nuevo giro que presagia la continuidad del actual enfrentamiento entre el Real Madrid, presidido por Florentino Pérez, y LaLiga, encabezada por Javier Tebas.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que el Real Madrid seguirá siendo miembro de la Comisión Delegada de la liga española durante los próximos dos años, como uno de los seis equipos de Primera División, junto a seis equipos de Segunda División. El Real Madrid se incorporó a la comisión en 2024 tras una ausencia de cuatro años, y en aquel momento contó con el apoyo de la Real Sociedad y el Valladolid.

En esta ocasión, el Real Madrid conserva su asiento en la comisión con el apoyo de los clubes Real Sociedad y Athletic de Bilbao.

La elección del Real Madrid se produce en medio del conflicto permanente entre el club, presidido por Florentino Pérez, y Javier Tebas, presidente de LaLiga.

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Este conflicto ha vuelto a aflorar en las últimas semanas tras el derbi madrileño y, posteriormente, por la denuncia presentada ante la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) en relación con el caso Negreira, que el organismo continental confirmó hace una semana.

Entre las funciones de la comisión figuran las siguientes:

1- Solicitar la convocatoria de la Asamblea General y ejecutar correctamente los acuerdos adoptados por la Asamblea General y/o por los consejos de división.

2- Proponer el nombramiento, la revocación y la reelección de los auditores externos ante la Asamblea General, a propuesta de la Comisión de Auditoría y Control Interno.

3- Negociar y, en su caso, aprobar, sujeto a la ratificación de la Asamblea General Extraordinaria referida en el artículo 11 (f) de los estatutos, los acuerdos con la Real Federación Española de Fútbol, la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol y las instituciones públicas.

4- Resolver los asuntos urgentes planteados por cualquier miembro en relación con las cuestiones aprobadas por un órgano competente, respetando en todos los casos la jerarquía orgánica y las disposiciones legales y reglamentarias.

5- Proponer la apertura de procedimientos disciplinarios.

6- Emitir los informes requeridos de conformidad con la legislación vigente, los cuales podrán delegarse, en su caso, en el director jurídico.

Esta delegación deberá otorgarse por la mayoría requerida para la toma de decisiones sobre la cuestión contemplada en este apartado.

7- Elaborar el presupuesto de LaLiga, además de la elaboración del informe, la cuenta de pérdidas y ganancias y la liquidación del presupuesto.

8- Recomendar normas y criterios para la elaboración de los presupuestos por parte de los miembros de LaLiga.

9- Nombrar a los miembros de la Comisión de Auditoría y Control Interno a propuesta del presidente.

Se ha vuelto habitual que el Real Madrid exprese su oposición y su rechazo a las propuestas de LaLiga en este foro, donde suele estar representado por el director general del club, José Ángel Sánchez.