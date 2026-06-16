Donis sorprende a la afición: ¡Arabia Saudí no es favorita para clasificarse!

Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, afirmó tras el 1-1 ante Uruguay en la primera jornada del Mundial 2026 que su equipo no es favorito para avanzar, debido a la presencia de España y Uruguay.

En la rueda de prensa posterior al partido afirmó: «La selección saudí no es favorita para pasar a la siguiente ronda, dada la presencia de España y Uruguay».

Y añadió: «Me sorprendió el empate de España con Cabo Verde, pero La Roja y Uruguay siguen siendo los favoritos para pasar a la siguiente ronda de nuestro grupo; aun así, intentaremos ganar los dos próximos partidos».

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Sobre la lesión de Mohammed Al-Owais, Donis afirmó: «No le pasa nada, ha hecho un gran partido y ha demostrado una gran personalidad, le doy las gracias de todo corazón».

Defendió el trabajo de su equipo en la segunda parte y rechazó las críticas por el retroceso ofensivo.

Y concluyó: «Trabajaremos para corregir los errores, estamos haciendo bien las cosas y necesitamos tiempo para mejorar».



